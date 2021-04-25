Liu Haimei saca provecho a sus habilidades de restauración. Compone, transforma y renueva juguetes, muñecos de peluche.

Al hacer un buen uso de sus habilidades manuales, Liu, una residente de Jiangsu, China, convierte los peluches de aspecto lamentable en muñecos casi nuevos.

¡Restauración de juguetes! #Peluches viejos quedan como nuevos. En #China, una mujer #repara, limpia y rellena muñecos. Entérate de esta y otras noticias aquí 👉🏼 https://t.co/suZwZcnYnt pic.twitter.com/FSJV2vUcFR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 25, 2021

La experiencia de Liu en la industria de muñecos de peluche

Liu nació en Yizheng, un importante condado productor de juguetes de peluche. Trabajó en una empresa de importación y exportación de muñecos durante nueve años, pero después decidió abrir una tienda en línea y trabajar para reparar los juguetes viejos de la gente.

"Me gusta hacer manualidades y trabajar en el procesamiento de juguetes, así que decidí hacer enfocarme en la reparación de juguetes", dijo Liu.

Los peluches, el mayor tesoro de sus clientes

La mayoría de los juguetes que repara son un tesoro para sus dueños, muñecos de peluche que fueron ni más ni menos que testigos del crecimiento de quien los conserva.

El juguete más antiguo que Liu recibió tiene casi 60 años, mientras que la mayoría de los juguetes tienen entre 30 y 40 años.

Después de recibir los juguetes, Liu se pone en contacto con los propietarios para formular un "plan de tratamiento" y establecer un "registro médico" detallado.

"El dueño de este peluche me dijo que se lo dio su padre como regalo de cumpleaños cuando cumplió seis años. Ahora tiene 25 años y el oso ha estado allí para él durante todos estos años. Sin embargo, al oso ya le faltaban los ojos y tenía el algodón del interior aplanado, ya que su dueño tenía la costumbre de dormir con el oso", dijo Liu.

Sus clientes tienen un profundo amor por sus juguetes y la experiencia de reparación los conmueve, ya que representan un recuerdo especial. Los peluches, sus compañeros de la infancia se vuelvan más resistentes, pero mantienen su aspecto.

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¿Cómo restaurar un muñeco de peluche?

El plan generalmente implica pasos como limpiar, rellenar algodón y restaurar la forma. Si el muñeco de peluche ha perdido accesorios como ojos y oídos, o su ropa está rota, Liu también busca accesorios o vestimenta similar para arreglarlo.

Después de terminar cada paso, Liu toma fotografías y se las enviará al dueño del juguete para pedirle su opinión.

"Agradezco a todos mis clientes que les guste lo que hago. Yo espero que en mi trabajo puedan encontrar los recuerdos del pasado", dijo Liu.

Liu tarda aproximadamente 10 días en la restauración de un oso de peluche. Su habilidad impresiona a muchos clientes, quienes están muy agradecidos por su trabajo.

"Cuando los juguetes reparados regresan a sus dueños, no solo obtienen un aspecto más agradable, sino que también ayudan a sus dueños a revivir buenos recuerdos y momentos preciosos de la vida", dijo Liu.

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