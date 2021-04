Robo a taxis y asaltos en Tabasco va en aumento

Choferes y concesionarios de taxis en Tabasco reportan un incremento alarmante en los casos de robo a taxis y asaltos contra conductores de este servicio de transporte público.

Según la Unión de Taxis del Municipio de Centro los atracos se dan principalmente para despojar al chofer de la unidad. Según su dirigente Tilo Torres se han presentado casos en que los conductores han sido asesinados.

Esta versión es respaldada por José Reyes, quien desde hace 28 años es taxista en la ciudad de Villahermosa:

“Enojado por los asesinatos en contra de los compañeros porque ya han asesinado a varios en lo que va del año; en esta semana mataron a dos en Villahermosa, uno en Comalcalco”, declaró.



Asegura que a él lo han asaltado en siete ocasiones los últimos meses. ''Gracias a Dios estoy con vida todavía, no he corrido la suerte de algunos compañeros que ya no están con nosotros’’

Los atracos se dan principalmente para despojar al chofer de la unidad.

El dirigente de los permisionarios, Tilo Torres, explicó que el modus operandi de los delincuentes es pedir un servicio a zonas alejadas o fuera de la ciudad, donde les sacan un arma y los obligan a entregar las llaves. ''Corren el riesgo de su vida y en ocasiones son conductores que los han dejado atados de sus manos de sus pies y los dejan tirados por llevarse las unidades”, detalló.

Dijo que esta situación daña económicamente a los concesionarios, “pues se roban la unidad, hay que pagar un deducible, hacer la tramitología, hacer distintos trámites para poder remplazar ese tipo de unidad’’

ROBAN 7 VEHÍUCLOS AL DÍA EN PROMEDIO

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer bimestre del año 424 vehículos automotores fueron robados en Tabasco, unos siete en promedio por día. A la par, se abrieron 726 carpetas por robo con violencia, en cuyo delito la entidad está en octavo lugar nacional.

Según autoridades de seguridad estatal a pesar que la incidencia aún es alta en robo de vehículos automotores, comparado con el año pasado en el primer bimestre hubo una disminución de 28%.