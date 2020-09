Salida de Conago no rompe diálogo entre estados y federación: Juárez Cisneros

Cd. de México.- La salida de 10 gobernadores de la Conago no implica una ruptura entre los estados y la federación, aseguró el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, al considerar que antes había comunicación y hoy los tiempos y las circunstancias han cambiado.

Apunto que los gobernadores están en su derecho de tomar decisiones para cuidar los intereses y la soberanía de sus entidades, avanzar en consolidar el federalismo para atender los reclamos de los ciudadanos.

El priista, ex gobernador de Guerrero, sostuvo que más allá del nombre del organismo que agrupe a los mandatarios estatales debe claro que sigue vigente la relación entre los gobiernos con respeto.

“Y me parece que el diálogo no puede agotarse, en cualquier situación, ya sea este, digamos, el vínculo a través de la CONAGO o a través de la agrupación que sea, el diálogo no puede agotarse. Tiene que haber coordinación, tiene que haber comunicación, y obviamente que tiene que haber una relación de respeto, recíproca. Yo creo que eso es lo más importante”.