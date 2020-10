Senadores del PAN piden debatir fideicomisos en parlamento abierto

Ciudad de México. Con el propósito de escuchar a todos los actores involucrados en el tema de la desaparición de los fideicomisos los senadores del PAN propusieron que el debate sobre la materia se lleve a cabo en el Senado en parlamento abierto y no como se hizo en la Cámara de Diputados dónde se aprobó el dictamen correspondiente de manera acelerada. En conferencia de prensa virtual la senadora Kenia López Rabadán adelantó que votarán en contra de la minuta que les enviaron los diputados, pues consideran que habrá severas afectaciones a los mexicanos por esa decisión.



“Proponemos que se escuche a todos los sectores involucrados y que, en este caso, a diferencia de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, los compromisos que se hagan se respeten y se cumplan. Lo anterior, ya que lo aprobado por la colegisladora viola múltiples derechos humanos y va en contra del principio de progresividad. Es decir, el Estado siempre debería mejorar el grado de tutela de los derechos fundamentales y nunca actuar en forma regresiva, principio que este gobierno parece violentar en cada decisión que toma. Con la destrucción de estos 109 fideicomisos el Gobierno privará a los mexicanos de acceder a mejores condiciones de educación, investigación, innovación, cultura, deporte, medio ambiente, y también lamentablemente se desmantelará la estructura de protección civil en casos de desastre”.

López Rabadán también informó que buscarán el respaldo de los legisladores del PT y del Verde Ecologista pues se trata de un tema sensible que debe ser reflexionado a conciencia. Dijo que no se puede dejar en el desamparo y la incertidumbre a millones de personas que viven y dependen de los recursos de esos fideicomisos. También recordó que en la Cámara de Diputados, integrantes de las bancadas del PT y de Morena se pronunciaron en contra de la desaparición de esos fondos por lo grave de la medida.

“Y por supuesto que nosotros buscaremos a otros grupos parlamentarios, efectivamente, como el PT o el Verde, por ejemplo. Yo no podría entender que el Partido Verde votara a favor, por ejemplo, de esta destrucción de los fideicomisos si se está desapareciendo el fondo de cambio climático. Yo creo que tendrá que hacer el Partido Verde una reflexión a propósito de la naturaleza de su partido. Y yo creo que quizá podríamos encontrar altura de miras, sensatez, priorización de México y de los temas que se están destruyendo. Y vamos a buscar, vamos a tratar de un diálogo fraterno, a propósito de este tema. 109 fideicomisos tocan o trastocan a muchos temas que son prioridad de los grupos parlamentarios. Así es que ojalá y podamos encontrar en los demás grupos parlamentarios, además del bloque, me refiero a no solamente el PAN, Movimiento Ciudadano, PRI y el PRD, no solamente el bloque que hemos estado trabajando a favor de México, sino además otros grupos parlamentarios, incluyendo por supuesto al PT y al Partido Verde”.

La senadora señaló que ha costado muchos años de esfuerzo para llegar a ese modelo de apoyo para muchos sectores de la sociedad como para que alguien pretenda destruirlos con pretextos sin fundamento, sin análisis, sin hacer un estudio comprobable y demostrable a todos los ciudadanos de su supuesta ineficacia. Por eso es que es deber moral, indicó, escuchar a todos los sectores y personas involucradas en el tema.