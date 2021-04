Senadores podrían cambiar minuta sobre cannabis

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal aclaró que se podrían aplicar algunos cambios a la minuta que les envió la Cámara de Diputados en torno a la Ley Federal para la Regulación de la Cannabis por las diversas inconsistencias que presenta.

Esto podría implicar el solicitar una prórroga más a la Suprema Corte de Justicia para legislar sobre el tema, plazo que vence este 30 de abril. Otra de las alternativas sería allanarse a la minuta enviada por los diputados, pero los senadores no están de acuerdo con la misma ya que consideran que viola la Constitución y atenta contra los derechos humanos.

Otra alternativa sería presentar el documento ante el Pleno para que ahí sea analizado y modificado y regresarlo a San Lázaro para las correcciones correspondientes, sin embargo aún se analizan las diversas alternativas. Por lo pronto Ricardo Monreal indicó que no se trata de aprobar leyes inservibles o imperfectas.

“Lo vamos a subir al Pleno y vamos a revisar. Yo tengo, como persona, ciertas dificultades por asimilar todo lo que modificó la Cámara. Repito: no debemos crear leyes imperfectas, debemos legislar con la mayor cohesión y con el ánimo de resolver problemas sociales que están aconteciendo. Ni fines económicos, ni fines de lucro, ni fines de recaudación pueden situarse por encima del interés social. Por eso, yo no me pronuncio en este momento, sino que estamos todavía revisando el texto enviado por la Cámara de Diputados”.

Inconsistencias en minuta, señala Monreal

El senador Monreal eñaló que son diversas las inconsistencias que presenta la minuta que les fue enviada por los diputados.

“Me preocupan los permisos para autoconsumo. Es un tema que tenemos que cuidar por la declaratoria de inconstitucionalidad que la Corte emitió y que es también delicado, la incorporación de seis a ocho plantas, puede pasar; pero los permisos para las asociaciones de cannabis, así como para las actividades de siembra, cosecha, preparación, posición y transportación, todo esto requerirá permiso. Nosotros creemos que hay imprecisión en los actos inherentes a la cadena de producción, de comercialización y de consumo”.

También hay diferencias serias, explicó, en cuanto al uso del cáñamo y el gramaje permitido para el consumo de la marihuana.

“Y hay un tema que también se ha venido comentando, que lo vi, es lo relativo al cáñamo. Creo que nos falta claridad en lo del cáñamo, los usos industriales, las licencias relativas al cáñamo, que serán otorgadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y lo relativo al consumo de cannabis de efecto psicoactivo para personas mayores de 18 años pero menores de 25. Nos preocupa la eliminación de la prohibición de la venta de 28 gramos; por ende, está permitido vender cualquier cantidad de cannabis psicoactivo”.

El presidente del Senado, Eduardo Ramírez respaldó la postura de su coordinador de bancada.

“Hay muchos temas controversiales, nosotros habíamos generado un instituto que regulaba el cannabis y hay quienes dicen que debe de regularse desde el Centro de Adicciones. El tema de las licencias, los permisos. Un tema que va a ser de gran debate nacional, el hecho de que pueda consumirse en cualquier parte, en la escuela, en cualquier parte; yo creo que hay cosas que no las compartimos como viene de Cámara de Diputados. Sin embargo, creo que será un tema de gran interés para México y para los diferentes grupos parlamentarios, dónde podemos tener coincidencia y dónde no”.

Explicaron que en las próximas horas se intensificaran las negociaciones y reuniones entre los diferentes grupos parlamentarios para tratar de llegar a un acuerdo sobre el tema.