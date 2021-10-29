Miles de fieles vestidos con túnicas moradas llegaron a la ciudad de Lima, capital de Perú, para rendir homenaje al El Señor de los Milagros.

La procesión popular es una tradición que data de 1687 cuando un mural que representa la misma imagen de Jesucristo escapó ileso de un poderoso terremoto, fue cancelada por segundo año consecutivo a causa de la pandemia por COVID-19.

Este año, los fieles hicieron fila para visitar el mural dentro de la iglesia de Las Nazarenas.

Fieles y devotos se reunieron frente a la iglesia de Las Nazarenas para alabar a El Señor de los Milagros y pedirle favores particulares o bien agradecerle los ya realizados.

Edwin Reinoso, devoto de El Señor de los Milagros:

Hace dos años que no hemos podido venir a la procesión, no había nada. Por eso vinimos de visita porque estamos pasando por un mal momento, por la pandemia, la enfermedad, muchos de nuestros seres queridos se han ido y es por eso es que vinimos a pedirle al Señor de los Milagros que haga un milagro para que estas cosas no sucedan más

El Señor de los Milagros es un mural que representa a un Jesús de piel oscura que se dice que fue pintado en un santuario por un esclavo angoleño, ha atraído a multitudes de fieles católicos durante siglos.

Señor de los Milagros derrame bendiciones a todos los tuiteros creyentes 💜💜 #ConFe #DiosEscuchaLasOraciones pic.twitter.com/ufjqE8yCfK — Lupita (@Lupita2428) October 28, 2021

El Señor de los Milagros atrae a miles de fieles en Perú

La imagen es una copia del mural, que es venerado por sus supuestos poderes para curar a los enfermos y proteger contra los temblores que habitualmente ocurren en el país andino.

Originalmente adorado por afroperuanos, el Señor de los Milagros se ha convertido en la imagen más conocida de Perú y ha inspirado a fieles de todo el mundo.

Carmen, devota a El Señor de los Milagros:

Me siento realizada porque él ha traído milagros a mi vida, salvó a mi pequeña hija de morir. Un día ella se estaba desangrando hasta morir, mientras algunas mujeres se desangraban hasta morir. Ellos tuvieron que operarla, de lo contrario se habría muerto. Le supliqué, se lo ofrecí. Porque no había usado antes un hábito. Le ofrecí caminar descalzo durante diez horas en la procesión. Hoy es 28. Y le dije que haría esto hasta el día de mi muerte, 10 horas seguidas. Mi hijita no necesitó cirugía, a las ocho de la noche dejó de sangrar.

Fieles rezan en la Iglesia de Las Nazarenas para celebrar la festividad católica de El Señor de Los Milagros, en Lima, Perú.|SEBASTIAN CASTANEDA/REUTERS

Los fieles podrán visitar la santa imagen hasta el 31 de octubre, entre las 7 am y las 6 pm. Además, podrán asistir a las 6 misas presenciales en la Iglesia de Las Nazarenas, sin embargo, es importante saber que estas tendrán un aforo máximo de 100 personas, por lo que tendrán que realizar una fila de ingreso y pasar por los controles de bioseguridad.

Además, para combatir el Covid-19, la Diris Lima Centro ha implementado un punto de vacunación y toma de pruebas moleculares a las afueras de la Iglesia.