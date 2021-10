Niño Dios llora lágrimas de sangre en Torreón, ¿Un milagro?

En las redes sociales comenzaron a circular algunas imágenes que rápidamente se volvieron virales debido al inusual momento que muestran, ya que algunos usuarios aseguraron que la figura de un Niño Dios en Torreón es milagrosa porque lloró lágrimas de sangre.

De acuerdo con los reportes de las redes sociales y los medios locales, la imagen del Niño Dios se ubica en la colonia Ex Hacienda La Perla, en Torreón, Coahuila. Donde la tarde de este martes, la vecina Martha se dio cuenta de las lágrimas de sangre.

Una vez que la señora Martha se dio cuenta del acontecimiento, de inmediato llamó a su esposo y vecinas, quienes aseguraron que se trataba de un milagro .

“Yo no sabía qué hacer, y me dice mi esposo: ‘Vieja, no llores, es un milagro que nos está haciendo a nosotros’”, señaló la mujer.

Mujer busca mostrar el milagro que hizo el Niño Dios

La mujer relató que tiene la intención de llevar la figura del Niño Dios con un sacerdote para que dé crédito del presunto milagro que habría realizado.

Además, Doña Martha dijo que es una fiel creyente de la Iglesia Católica, por lo que no podía creer la imagen que estaba presenciando, de modo que trató de mostrarla a más personas.

“Yo soy muy católica, le hago su reliquia a San Juditas, a mi virgen de Guadalupe le rezo, a mi Niño Dios como hace dos años me lo dejaron sus padrinos, pues le dije a mi hija para que ella me lo acostara”.

En las imágenes se observa que el Niño Dios estaba vestido con una ropa tejida en color blanco y naranja, y sentado en una silla de madera junto a otras figuras religiosas.

En otra fotografía se observa un líquido de color rojizo que recorrió desde los ojos hasta las mejillas, el cual podría tratarse de las lágrimas de sangre que indica la mujer, mismas que ya estarían secas.