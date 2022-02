Sheinbaum informó de adeudo de 800 mdp por obras inconclusas

Ciudad de México. En conferencia desde Azcapotzalco, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que tras una revisión exhaustiva de las obras de mitigación pendientes de desarrollos inmobiliarios se encontró hay una adeudo de 800 millones de pesos de obras inconclusas en la Ciudad de México.

“Es muy importante revisar en cada caso si se cumplió con la obra de mitigación, si no se cumplió, y hacer lo necesario en todo caso los recargos y los cobros correspondientes a cada desarrollador porque lo que no puede ser es que no se realicen las obras de mitigación”.

Sheinbaum reconoció que la población reclama que no se cumplieron las obras de mitigación en varias zonas de la ciudad, además dijo que es obligación de los desarrolladores cumplir con las obras.

“Lo más importante para nosotros es cumplirle a la ciudadanía en el tema del agua, que haya abasto suficiente de agua potable”.

La jefa de gobierno negó que haya cambios en las tarifas del agua desde el 2020, además mencionó que hay una manera de evitar el desperdicio de agua debido al riego de jardines.

“Se ha dicho mucha mentira respecto a esto, no hay un aumento en la tarifa de agua, lo que hay es una manera de evitar el desperdicio de agua, no tendría por qué haber un amparo relacionado con esto y los jueces tienen que tener la información suficiente”.

Plantón en avenida Juárez

La mandataria capitalina hizo un llamado al gobernador del estado de Oaxaca debido al plantón que se estableció en avenida Juárez. Dijo que ha estado en contacto con el gobernador del estado debido a que se encuentran 20 familias establecidas en la zona.

Asimismo Sheinbaum recalcó que las familias establecidas en el plantón, que está por cumplir un año, piden regresar a su lugar de origen.

“Se ha ido retrasando la solución de este tema y sería muy importante que se atendiera para beneficio delas familias, son mujeres niños y niñas que están en este lugar y que es muy importante que puedan regresar a su lugar de origen”.