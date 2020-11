Sin acuerdos en el Senado para eliminar fuero al presidente: Monreal

Ciudad de México. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal busca que el Pleno del Senado someta a debate el tema de la eliminación del fuero al presidente, en la sesión del próximo jueves, y al día siguiente, el tema de las reformas al Poder Judicial. Sin embargo reconoció que aún no se ha logrado garantizar la mayoría calificada que se requiere para aprobarlos por ser reformas constitucionales.

“Quiero decirlo con toda seriedad y con toda responsabilidad, como presidente de la Junta de Coordinación Política; hasta ahora no tengo la mayoría calificada, en ninguna de las dos. Tengo que intentar hacer un esfuerzo de conversación, de plática, de comunicación con los coordinadores de Grupos Parlamentarios, porque sin ellos no tengo la mayoría calificada y por supuesto no se aprobaría, dado que se requieren las dos terceras partes que no tiene Morena solo. Morena sólo tiene 60 votos de 128, es muy difícil”.

Dijo que seguirá haciendo esfuerzos por sacar las reformas, aunque cada vez es más complicado por el entorno electoral que afecta las decisiones de las distintas fuerzas políticas.

“Cada vez se complica más y conforme se va acercando el proceso electoral todavía más se complica, pero confío siempre en que el diálogo puede destrabar cualquier cosa y ahí me aplicaré en los próximos días”.