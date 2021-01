Profeco baja 100 páginas y desactiva 500 perfiles por venta falsa de oxígeno

El procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, indicó que han bajado 100 páginas de comercio electrónico y han desactivado 700 perfiles de Facebook en los que ofertaban falsamente oxígeno medicinal para pacientes con Covid-19, por lo que llamó a los ciudadanos a no hacer caso de las “ofertas” en redes sociales, aunque se esté muy desesperado.

En la conferencia de prensa diaria de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el titular de la Profeco agregó que están a punto de bajar mil perfiles más en los que se engaña a las familias con pacientes contagiados de coronavirus.

“No hagamos caso, por muy desesperados, a las ofertas que vemos en las redes sociales, porque se alimenta el mercado negro, son cilindros robados, son cilindros de uso industrial que no sirven para respirar, sirven para que funcione un soplete, entonces, están tirando su dinero y tal vez ni les entreguen nada. Hay un tema muy delicado en un mercado negro que se ha generado en redes sociales en cuanto a concentradores de oxígeno y tanques de oxígeno”, dijo Sheffield antes de ceder la palabra a Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El titular de la Profeco indicó que el gobierno federal ha trabajado de la mano con los gobiernos locales para lograr el abasto suficiente de oxígeno en la Ciudad de México y en todo el país, para lograr además que no se disparen los precios, que no se especule con el oxígeno y que no haya acaparamiento del oxígeno.

También aclaró que las empresas encargadas de la distribución de oxígeno están privilegiando la producción de oxígeno medicinal por encima del oxígeno industrial, además de facilidades para impulsar la importación.

Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, enfatizó la importancia de los tanques de oxígeno en el tratamiento del Covid-19 ya sea en hospitales o a nivel particular.

Robledo explicó el plan a seguir en materia de hospitalización,donde se busca optimizar la cantidad de camas destinadas para atender a los pacientes con el virus. También hizo un llamado a devolver los cilindros no utilizados para contar con un mayor número de oferta para lo pacientes que lo requieran.

El director del IMSS explicó el plan para la distribución de tanques en el cual se requiere un proceso de registro para hospitalización más ágil, así como del tratamiento en casa, con atención domiciliaria en conjunto con hospitales privados y en el número 911. Dijo que existen cuatro puntos de recarga gratuita en la capital mexicana, los cuales comenzaron a funcionar desde este lunes.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum recalcó que con el impulso de la producción de oxígeno medicinal se tendrá cubierto el abastecimiento; sin embargo, se llama a la población a que devuelva los cilindros no utilizados y advirtió en no caer en las falsas ofertas anunciadas en redes sociales.