¿Premio a la ilegalidad? ‘Invasores’ de viviendas podrán comprar casa a bajo costo

El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Octavio Romero Oropeza, confirmó que el gobierno federal ya tiene todo listo para implementar un programa destinado a regularizar las llamadas “propiedades emproblemadas”.

Se trata de viviendas que fueron vendidas por el INFONAVIT, pero que actualmente están ocupadas por personas que han dejado de pagar sus créditos o que, en muchos casos, han sido invadidas por terceros ajenos a los contratos originales.

Cerca de 933 mil casas del @Infonavit tienen problemas de adeudos, abandono, #juicio por fraude y hasta invasiones.



Al respecto, el director del Instituto, Octavio Romero, informó que ya están trabajando para legalizar lo irregular. Les ofrecerán soluciones legales para que no… pic.twitter.com/tIwSA37JSB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 17, 2025

La estrategia del INFONAVIT para las propiedades ocupadas

Romero Oropeza explicó la postura del gobierno frente a esta problemática.

“Voy a poner un ejemplo... Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace?... No lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza nunca va a ser dueño de la vivienda... La puede ocupar, pero no va a ser de él y lo que queremos es que sea de ellos...”.

🗳📌 GOBIERNO FEDERAL NO DESALOJARÁ OCUPANTES IRREGULARES DE VIVIENDAS. EN SU LUGAR, SE LAS VENDERÁN "BARATO"



El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que el gobierno federal no realizará desalojos de personas que actualmente ocupan viviendas del instituto de… pic.twitter.com/0h0GssJwBf — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) June 16, 2025

¿Un premio a la legalidad? Así buscan negociar con invasores

La llamada “Cuarta Transformación” propone un esquema que incluye la creación de un plan especial de pago para facilitar a los invasores la adquisición de viviendas que en muchos casos no tuvieron ningún costo para ellos.

Según se plantea, se ofrecerá un esquema de renta con opción a compra y a un precio “muy económico”, incluso para quienes no sean derechohabientes del INFONAVIT, lo que abre un nuevo modelo para regularizar estas propiedades.

“Sí se advertirá que si no se regulariza nunca va a ser dueño de la vivienda. La puede ocupar, pero nunca será suya y lo que queremos es que se regularice”, dijo el funcionario federal.

El Problema de las viviendas “emproblemadas” en el INFONAVIT

Actualmente, en el INFONAVIT se reportan alrededor de 933 mil viviendas en esta situación problemática. Estas propiedades enfrentan adeudos, abandono o juicios fraudulentos que han impedido el cobro de créditos y la recuperación legal por parte del instituto.

Aunque parezca un chiste, la falta de mecanismos efectivos para hacer cumplir la ley ha llevado al gobierno a optar por la legalización de estas posesiones irregulares.