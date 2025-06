Senado convoca a sesiones extraordinarias; estas son las fechas exactas

El Senado convocará a período extraordinario de sesiones del 23 al 28 de junio para sacar las iniciativas pendientes.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, encabezada por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que en su sesión de este viernes 20 de junio se convocará a un período extraordinario de sesiones para analizar y, en su caso, aprobar una serie de iniciativas.

Estas son las iniciativas prioritarias del periodo extraordinario

Entre las propuestas que serán discutidas destacan reformas y nuevas legislaciones en áreas fundamentales como telecomunicaciones y radiodifusión, lo que busca modernizar el marco legal en un sector clave para la democratización de la información.

También se abordará la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, fundamental en la lucha por los derechos humanos y la atención a víctimas.

Otras leyes que figuran en la agenda son: la Ley Federal de Competencia Económica, relevante para garantizar mercados justos; la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que apunta a fortalecer la eficiencia del sector público; la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que busca simplificar procedimientos y reducir la carga administrativa para los ciudadanos.

Asimismo, se analizarán reformas al marco ferroviario, incluyendo reglamentos del servicio ferroviario, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley General de Bienes Nacionales en materia ferroviaria, todas ellas destinadas a modernizar y armonizar la normativa para mejorar la infraestructura y la conectividad en el país.

Fernández Noroña sobre el proceso legislativo y la elección de jueces

Gerardo Fernández Noroña subrayó que la decisión de convocar al periodo extraordinario se tomó en coordinación con Adán Augusto López, para evitar especulaciones sobre las iniciativas que el Ejecutivo enviará.

“El viernes se convocará un período extraordinario de toda la próxima semana porque hay un buen número de iniciativas a discutir y en su caso aprobar”, afirmó el legislador.

Además descartó su reelección como el presidente del Senado y dijo que su objetivo es “llegar vivo y sano al 2030".

“La verdad es que yo no he manifestado en ningún momento interés de reelegirme en la mesa directiva. Al interior del grupo no se ha tomado ninguna determinación (...) Yo no pienso ir una reelección para que me madreen. Yo voy a esperar a ver qué determina mi grupo parlamentario. Y yo estoy en la lógica de regresar a mi escaño. Entonces el nerviosismo de algunos sectores de la derecha y de los medios lo entiendo, pero es injustificado”, concluyó.