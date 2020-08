Trump deberá irse de la Casa Blanca si pierde, le guste o no: Nancy Pelosi

Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, dijo el lunes que a Donald Trump podría no gustarle el resultado de las elecciones del 3 de noviembre pero remarcó que el republicano tendrá que abandonar la Casa Blanca si pierde.

“Hay un proceso. No tiene nada que ver si cierto ocupante de la Casa Blanca no tiene ganas de mudarse, porque la presidencia es la presidencia”, dijo Pelosi en una entrevista con la cadena MSNBC.

Trump fue consultado el fin de semana en una entrevista con “Fox News” sobre si podría desestimar el resultado de la elección, a lo que contestó: “Tengo que verlo (... ) No voy a decir simplemente ‘sí'. No voy a decir ‘no’. Y tampoco lo hice la última vez”.

A pesar de la falta de evidencia, Trump se queja con frecuencia de que la votación por correo, que promete ser más utilizada en este año electoral por la pandemia de coronavirus, podría conducir al fraude electoral.

“Ya sea que lo sepa o no, se irá", dijo Pelosi. “El hecho de que no quiera mudarse de la Casa Blanca no significa que no tendremos una ceremonia de investidura de un presidente de los Estados Unidos debidamente elegido”.

Trump, que busca la reelección en noviembre contra el demócrata Joe Biden, enfrenta una caída en los índices de aprobación en medio de un resurgimiento generalizado del coronavirus que ha paralizado la economía estadounidense y ha alterado la vida cotidiana de la gente.