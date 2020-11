VIDEO: “Tranquilas, no se espanten”, así vivieron intento de asalto en plaza comercial de Patriotismo

En redes sociales circulan videos del momento en que personas que se encontraban en los juzgados cercanos a la Plaza Metrópoli, ubicada en Patriotismo, son testigos de la balacera que se desató por el intento de asalto a un hombre.

En una de las grabaciones se escucha a un hombre pedir que se tranquilicen a varias personas que están echadas en el piso de los juzgados civiles de la Ciudad de México.

“Calmadas, tranquilas, tranquilas… no pasa nada. No sabemos qué está pasando, todo va a estar bien. Hay policías, calmadas. No pasa nada. Ya están entrando, si no se espantan, no espantan a las demás”, se escucha decir al hombre que está grabando tras escuchar los disparos.

Lamentable hecho que se suscitara una balacera a fuera de los juzgados civiles de patriotismo en la CDMX el día de hoy y según no hay delincuencia pic.twitter.com/3yyrMftwBH — ⓣⓐⓥⓞॐ (@Tavopsy) November 24, 2020

En otro video se escucha a por lo menos dos mujeres que dicen que todas las personas que están en los juzgados se encuentran en el piso, mientras que otra más expresa su preocupación por un familiar.

“Tengo a mi exmarido afuera”, dice una. “Todos estamos en el piso aquí en el juzgado”, se escucha a otra más.

El Poder Judicial de la Ciudad de México informó a través de redes sociales que, durante la balacera ocurrida en las inmediaciones de su sede en Patriotismo, tanto personal como personas que acudieron fueron resguardados.

"ES QUE TODOS ESTAMOS AQUÍ EN EL PISO EN EL JUZGADO" la frase contundente de una mujer que se quedó atrapada en una balacera en el edificio del @PJCDMX de Patriotismo pic.twitter.com/DF2kVXpWRP — Letty Fernández (@lettykoalita) November 24, 2020

En otra grabación de cámaras de vigilancia de Patriotismo se observa cuando un sujeto disparó en contra de un hombre que estaba en la acera, mientras se sube a una motocicleta donde su cómplice lo esperaba para huir. En el video, los transeúntes que son testigos corren al escuchar las detonaciones.

Balacera en Patriotismo, en la Ciudad de México, se reportan una persona lesionada. Así fue captado el momento, por cámaras de seguridad. pic.twitter.com/vJiFuDrleJ — Hechos Meridiano (@HMeridiano) November 24, 2020

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que elementos fueron alertados por un intento de asalto que dejó un lesionado.

A través de una tarjeta informativa, detalló que un sujeto intentó quitar el dinero a un hombre de 34 años, quien al resistirse recibió un disparo en el glúteo, por lo que fue atendido por una ambulancia y trasladado a un hospital donde recibe atención.

Agregó que se implementó un cerco por cámaras del C2 para dar con los responsables.

