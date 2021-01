VIDEO: Desalojan campamento instalado por FRENAAA en el Zócalo

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) informa que la noche del viernes 29 de enero se llevó a cabo una actividad de retiro de 150 casas de campaña vacías, instaladas en el Zócalo capitalino, las cuales fueron instaladas el año pasado por el movimiento FRENAAA.

El desalojó ocurrió anoche y de acuerdo con videos que circulan en redes sociales los “habitantes” del campamento respondieron para evitar ser removidos del lugar.

Cabe recordar que las casas de campaña fueron instaladas a fines del año pasado por el Frente Naciona Anti AMLO (FRENAAA), que posteriormente fueron abandonadas, pero fueron ocupadas por lo que fue llamado “Campamento México”.

Mediante una tarjeta informativa del gobierno capitalino se precisó que el campamento era de integrantes del “Campamento México” y se procedió a esta acción con el propósito de garantizar medidas sanitarias y prevenir contagios por coronavirus, así como evitar la estancia de personas en situación de calle o posibles conflictos dentro del campamento.

La dependencia capitalina informó que “no se retiró a ninguna persona que estuviera pernoctando en el lugar”, sin embargo de acuerdo con varios medios de información, si había personas dentro de las casas, provenientes de diversos estados del país.

El gobierno de la Ciudad de México aseguró que para garantizar el derecho a la libre manifestación, estuvo presente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, un notario público que certificó que únicamente fueran retiradas casas de campaña vacías, personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la SECGOB, elementos de la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), personal de las Secretarías de Salud y de Seguridad Ciudadana (SCC) y que la función de estos últimos fue la de exclusivamente “supervisar las medidas de seguridad”.

Informó que ante estas acciones, integrantes del “Campamento México” respondieron de forma violenta con extintores, gas lacrimógeno y palos contra los trabajadores de Servicios Urbanos.

No obstante, dijo, “el personal del Gobierno capitalino no cayó en provocaciones y no hubo necesidad de la intervención de los elementos de la SSC”.

La SECGOB recuerda que la Ciudad de México permanece en Semáforo Epidemiológico color Rojo, por lo que se continuará con las acciones de seguridad y de exhorto a seguir las recomendaciones sanitarias en dicho lugar.

Hace unas horas en el zócalo de CDMX...#CampamentoMéxico pic.twitter.com/9k2UMkrBzO — Bego GM (@BegoGM6) January 30, 2021

Tras el desalojo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardan el Zócalo capitalino y hasta esta mañana se registraron algunas protestas de reclamo de personas que se dijeron integrantes del “Campamento México”.

