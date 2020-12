VIDEO: Personal médico pide a población no bajar la guardia en Sonora

Doctores y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social Juárez de Hermosillo, Sonora, lanzaron un llamado urgente a los ciudadanos para salir de casa y así evitar nuevos contagios de Covid-19 durante la víspera de Navidad.

En un video de casi un minuto y medio se ve a varios médicos y enfermeros con un mensaje escrito en las manos y van apareciendo en fila, uno a uno, luego de que un par de trabajadoras de salud abrieran la puerta del pasillo.

El mensaje completo dice lo siguiente:

Los compañeros que estamos día a día al frente de la pandemia en estas fiestas navideñas les pedimos con todo nuestro corazón no salir de sus casas. Quédate con tu familia, cuídate y cuida a los demás. Se consciente y así siempre estarás con ellos, sin riesgo a contagiarte y contagiar a tus seres queridos. No salgas, no fiestas, no te arriesgues. Ya hemos perdido muchas vidas, gracias.

Este lunes se reportó el fallecimiento de 10 personas por Covid-19 y 227 nuevos casos en Sonora, acumulándose 48 mil 320 desde que inició la contingencia el pasado 16 de marzo.

Personal de la Secretaría de Salud informó que los decesos se presentaron en 6 hombres y 4 mujeres, residentes de los municipios de Hermosillo (5), Cajeme (2), Agua Prieta, Empalme y Plutarco Elías Calles (1).