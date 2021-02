VIDEO: Precandidato a diputado se enoja porque le suspendieron baile

Teódulo Núñez Leaños, precandidato del partido Redes Socialistas Progresistas para la Diputación Federal del distrito 02, fue protagonista de un video viral en el que expresa su enojo con autoridades de Aguascalientes que buscaban suspender el baile que presuntamente organizó.

De acuerdo con medios locales, el precandidato realizó un baile en la colonia Palomino Dena con motivo del cierre de su precampaña a la diputación federal.

En la grabación, se observa que elementos de la policía estatal le explican al precandidato de Redes Socialistas Progresistas que debe tener un permiso para realizar un baile.

Sin embargo, Teódulo Núñez se enoja y dice que no podía sacarlo porque todo está cerrado, por lo que se niega a que suspendan el baile y dice que los asistentes se irán hasta las 22:00 horas

“No se vale, ya fui y no hay nada, ya es mi último día de precampaña, ¿qué? ¿Tengo que pedir permiso?”, dice el precandidato mientras a lo lejos se ven decenas de personas.

Autoridades de Aguascalientes le explican que, debido a que es un baile masivo, debe solicitar un permiso, pero Núñez Leaños sostiene que seguirá el evento.

“No se vale que hagan lo que les dé su gana… Hasta las 10 de la noche se va acabar. Díganle a todos los barrios que continuamos”, dijo a personas que estaban alrededor de él.

Aunque le explicaron que debido a la pandemia no podría haber eventos masivos, autoridades de Aguascalientes grabaron al precandidato, quien dijo no temer ser grabado.

“Grábalo, me vale madres… ¿dónde saco el permiso si no hay permiso? No se vale, pinche municipio culero que tenemos. Graba todo lo que estoy diciendo”, expresó.

En redes sociales, también se filtraron un par de videos del baile organizado por el precandidato, que se realizó en la colonia Palomino, lo que provocó indignación entre usuarios.