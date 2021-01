VIDEO: “Una oración por los compañeros que están hasta arriba”, implora trabajadora rescatada

Una trabajadora del Sistema Metro captó el momento del incendio, ocurrido en la madrugada de hoy en la Central de Control de Trenes en el Centro Histórico, y pidió ayuda para los compañeros que permanecían atrapados en el lugar.

“Esto se le dijo a la directora que por no dar mantenimiento a las instalaciones fijas podría pasar un accidente. No se puede controlar el fuego porque se quemó un transformador en el piso 1 y los compañeros reguladores están atrapados hasta arriba y no pueden respirar porque no hay forma de que los desalojen todavía, pero es mejor poner y pintar la estaciones en vez de dar mantenimiento. Una oración por los compañeros que están hasta arriba y que salgan bien”, lamentó en un video.

Una mujer transmitió en redes sociales en el momento en que el incendió consumía las instalaciones la Central de Control de Trenes del #Metro, asegurando que había personas atrapadas https://t.co/RkiAMX8mMt pic.twitter.com/53jc3hVKEx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 9, 2021

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que fueron desalojados 30 trabajadores intoxicados por el humo y enviados a hospitales para recibir atención médica.

La jefa de Gobierno de #CDMX, @Claudiashein, informó sobre el saldo final del incendio en la Central de Control de Trenes ocurrido esta madrugada; dijo que algunas líneas del #Metro no podrán funcionar este día https://t.co/GIbDd3nrPM pic.twitter.com/3xvmVzmyOY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 9, 2021

Además, reportaron la muerte de María Guadalupe Cornejo, elemento de la Policía Bancaria e Industrial, se arrojó desde el quinto piso en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Delicias, luego de que entró en una crisis nerviosa por un incendio que afectó cuatro transformadores.

El incendio inició en la madrugada y alrededor de las 10:00 horas fue controlado en su totalidad por el Heroico Cuerpo de Bomberos.

El incendio causó afectaciones a la mitad de la red del sistema público y las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 están fuera de servicio.