VIDEO: Usuaria del STC Metro graba momento en que es acosada por un hombre

En redes sociales se dio a conocer un video que fue grabado por una usuaria del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, con el que muestra el momento exacto cuando era acosada por un hombre.

Los acosos en el transporte público es una de las problemáticas a las que más se enfrentan las mujeres, por lo que el nivel de hartazgo ha hecho que las usuarias se atrevan a confrontar a sus respectivos agresores.

Tal y como fue el caso que se suscitó este fin de semana cuando la usuaria de Twitter @miescenafinal compartió algunos videos del acoso que sufrió cuando viajaba en la Línea 6 del Metro de la Ciudad de México, la cual corre desde la estación Martín Carrera hasta el Rosario.

Fue así que mediante su cuenta de Twitter denunció la experiencia que había vivido en el vagón exclusivo de niños y mujeres, asegurando que las respectivas autoridades del STC Metro no hacen algo al respecto para frenar este tipo de situaciones.

En el video publicado se observa que el vagón va vacío casi en toda su totalidad, siendo así que la mujer agredida está de pie cerca de una de las puertas, mientras que el hombre se coloca frente a ella.

A su vez, el hombre saca un bolsa en la que llevaba un papel y comienza a jugar con las migajas de algo que no se alcanza a visualizar. No obstante, no le quita la mirada a la mujer y posteriormente toca sus partes íntimas por encima de la ropa frente a ella.

Carlota, como también es identificada en su cuenta de Twitter le dice que lo está grabando, por lo que él agresor deja de hacerlo y comienza a manipular su teléfono celular.

Finalmente, el hombre termina por descender y la víctima aprovecha para asegurar que el agresor también estaba viajando en un vagón que no le correspondía. Por su parte, la cuenta de Twitter del Metro respondió a la denuncia de la mujer asegurando que reforzarían la vigilancia en la Línea 6.

Se refuerza vigilancia en Línea 6 para resguardo del área de mujeres y menores de 12 años. Te sugerimos solicitar apoyo con los elementos de seguridad o personal del STC

acabo de grabar como me acosaron e intimidaron en el "vagón" exclusivo de la linea 6.

yo sé que denunciar esto va ser aun más violento para mí, pero el @CDMXMetro no hace nada. pic.twitter.com/bafdB9YTjG — Carlota (@miescenafinal) September 5, 2020

