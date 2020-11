WWE: Así fue el retiro de The Undertaker tras más de 30 años como luchador profesional

Las campanas ya no sonarán más; a partir de hoy ya nadie resurgirá de entre los muertos, al menos no en el encordado. Hoy se acaban las ‘tinieblas’, ya no habrá más martinete; hoy dice adiós The Undertaker.

Mark William Calaway, de 55 años, nació un 24 de marzo de 1965 en Houston, Texas. Ingresó al mundo de la lucha libre a finales de los 80s y se volvió una leyenda por tres décadas.

Hoy, exactamente 30 años después de su primera aparición en un evento de la WWE, The Undertaker dijo adiós a los cuadriláteros en al edición 2020 de Survivor Series.

Pasadas las 9 de la noche, por fin llegó el momento que todos esperaban. Una serie de leyendas de la lucha libre norteamericana fueron llegando al ring; Vince McMahon, presidente de la compañía, fue quien introdujo al ‘Taker’ por última vez.

Ya arriba del cuadrilátero, el legendario luchador confirmó su adiós: “Por 30 años he hecho esa lenta caminata hacia el ring para recolectar almas una y otra vez. Ahora, mi tiempo ha llegado. Mi tiempo ha llegado de dejar que The Undertaker descanse en paz”, dijo Calaway, quien hoy no luchó, antes de abandonar el escenario en medio de la niebla y con la marcha fúnebre de fondo por última vez.

A lo largo de su trayectoria, “El Enterrador” ganó cuatro títulos de la WWE, seis cinturones de parejas y tres campeonatos de peso pesado, entre otras; sin embargo, su logro más conocido es su racha de 22 luchas sin perder en Wrestlemania.

Undertaker perdió el invicto en el magnoevento en el 2014, cuando fue derrotado por Brock Lesnar. El luchador texano finalizó su carrera con una marca de 25 triunfos y tan sólo dos derrotas en Wrestlemania