AMLO firma acuerdo para consolidar IMSS-Bienestar en Guerrero: últimas noticias de hoy

Durante la mañanera de este viernes 25 de agosto de 2023, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó un acuerdo con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para que se continúe con la consolidación del programa IMSS-Bienestar en la entidad; por otro lado, India continúa haciendo historia con el despliegue del robert Pragyan. Consulta estas y otras noticias de hoy tanto de México, como del mundo, en Fuerza Informativa Azteca.



VIDEO: India despliega el rover Pragyan cerca del polo sur de la Luna

El rover Pragyan de India ya caminó en el suelo de la Luna; por lo que se espera que pronto envíe imágenes del polo sur del satélite. Asimismo, la agencia espacial informó que el vehículo utilizará sus cámaras de navegación para inspeccionar el área.



Aprueban Ley Alina

Aprueban la “Ley Alina” en Baja California con 22 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, misma que deberá considerar legítima defensa en casos de mujeres víctimas de violencia de género, principalmente por parte de sus parejas.



Fiebre por Taylor Swift en CDMX

El jueves pasado inició "The Eras Tour", al cual asistieron miles de fanáticos de Taylor Swift, incluso, muchos de ellos corearon y disfrutaron sus canciones desde el exterior del Foro Sol.



PRD está con Xóchitl Gálvez parar representar a Frente Amplio por México

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo este viernes 25 de agosto, Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del PRD, dio a conocer que el Comité Ejecutivo Nacional del partido avaló por unanimidad apoyar la aspiración presidencial de Xóchitl Gálvez como representante del Frente Amplio por México (FAM).



Canadá apoya a EU en panel TMEC contra México por maíz transgénico

Canadá respaldó a Estados Unidos respecto a las políticas de México que prohíben el maíz transgénico utilizado en masa y tortillas para el consumo humano, pues aseguran, no están basadas en ciencia y viola sus compromisos en el TMEC.



Donald Trump vende souvenirs con la foto de su arresto en Georgia

Mediante su página web, Donald Trump puso a la venta souvenirs, como playeras, tazas y termos, con la foto de su arresto en Georgia, misma que se difundió y dio la vuelta al mundo ayer por tratarse de un hecho histórico.



Mueren 12 aficionados aplastados en una estampida

Este viernes, al menos 12 aficionados murieron aplastados en el estadio nacional de Madagascar tras registrarse una estampida humana; asimismo, se reportaron 80 personas heridas, 11 de las cuales, tienen lesiones de gravedad y están en estado crítico.



Vinculan a proceso a implicados en desaparición de Ivana Huato

Un juez vinculó a proceso a Rodolfo Giovanni y su madre, ambos implicados en la desaparición de Ivana Huato, cuyo cuerpo fue localizado hace unos días en Tlaxcala; no obstante, fueron imputados por el delito de narcomenudeo, no por el caso de la joven desaparecida en la Benito Juárez.