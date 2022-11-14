Blanca Arellano fue reportada como desaparecida el 7 de noviembre. La mexicana viajó a Perú para formalizar su relación con su novio, Juan Pablo Villafuerte Pinto.

Señalan al novio de la mexicana como el principal sospechoso de que Blanca esté desaparecida.

Para reportar a la mujer mexicana como desaparecida, su familia difundió fotografías en redes sociales y también la última conversación que tuvo con su novio, el estudiante de medicina que enamoró a la mexicana y la convenció de viajar a Perú.

Una vez desaparecida, la familia de Blanca contactó al novio para preguntar por la mexicana. Esto fue lo que el novio contestó:

La verdad no sé nada desde hace varios días, ella decidió irse por mutuo acuerdo. Se aburrió de mí, se fue a buscar boleto para México, ahí terminó mi función, espero que le vaya bien.

El novio continuó diciendo que no sabía más del tema y que el chip del celular de la mexicana posiblemente dejó de funcionar. La familia le pidió más detalles y el novio les envió la captura de la última conversación con la ciudadana mexicana, en el que supuestamente ambos se despiden. Después de eso, no se tuvo más contacto con el novio.

Desaparece mexicana en Perú; sospechan de su pareja

En Perú la investigación policial sigue avanzando pues la mujer mexicana continúa desaparecida.

La familia está consternada sobre todo tras haber encontrado en una cuenta en redes sociales del novio donde publicaba contenido explícito de órganos y otras partes del cuerpo humano.

Hasta el momento, Juan Pablo Villafuerte Pinto, el novio de la mujer mexicana, no ha sido ubicado.

