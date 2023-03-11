A 12 años del desastre nuclear en Fukushima buscan liberar agua al mar

A 12 años del desastre nuclear en la planta de Fukushima, la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio busca descargar el agua de los tanques de almacenamiento en el mar.

La empresa dijo que actualmente trata el agua con el Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos, un sistema de eliminación de varios materiales radiactivos del agua contaminada.

La empresa busca asegurar a la industria pesquera que el agua tratada, que todavía contiene algunos químicos, no representa un peligro para el medio ambiente. Incluso ha criado platijas y abulones en el agua tratada en un esfuerzo por demostrar que es segura.

Los tanques de almacenamiento se instalaron para mantener el agua utilizada para enfriar reactores después del desastre de 2011, pero con los tanques están por alcanzar su capacidad; por esta razón la empresa Tepco está construyendo una tubería y otras instalaciones para descargar el agua al mar.

Tomohiko Mayuzumi/Funcionario de Tepco:

“Actualmente estamos en el proceso de instalación del equipo y estamos trabajando para lograr el objetivo de completar la instalación alrededor de la primavera de 2023".

Los pescadores de Fukushima, sin embargo, están disgustados. Les preocupa la seguridad del agua y si la industria sufrirá daños.

Haruo Ono/Pescador de tercera generación:

“Creo que todavía es demasiado pronto para liberar el agua en el océano. Es demasiado pronto”. “Entendería si lo discutieran con todos de antemano, pero aún no han hablado de eso, y no deberían simplemente seguir adelante y liberarlo en el mar”.

Kenichi Oshima, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Ryukoku, advirtió que el impulso unilateral de Japón para descargar aguas residuales radiactivas de su planta de energía nuclear Fukushima Daiichi paralizada en el Océano Pacífico causará un daño enorme a largo plazo al pueblo japonés y al resto del mundo.

Kenichi Oshima/Profesor de Ciencias Políticas

“Es probable que el accidente en la planta de energía nuclear de Fukushima cause más daños que nunca, y los daños persistirán en el futuro. Es muy importante evitar que la contaminación posterior afecte a la gente de Japón y otros países. [La El gobierno japonés] no debe insistir en la supuesta seguridad, sino centrarse en los posibles peligros reales y divulgar información a otros países”.

Japón decidió en abril de 2021 comenzar a verter alrededor de 1.25 millones de toneladas de aguas residuales nucleares en el océano durante 30 años a partir de 2023.

Desastre nuclear en Fukushima

El 11 de marzo de 2011 se produjo un terremoto que provocó un tsunami con olas de nueve metros que dañaron varios reactores nucleares en la zona. Se trata del mayor terremoto de la historia de Japón.

En total se confirmaron más de 22 mil muertes y desapariciones, resultado del terremoto en Japón y el tsunami, y también de las condiciones de salud luego del desastre.

Se estima que los daños materiales del terremoto en Japón y el tsunami tuvieron un costo de cerca de 25 billones de yenes.