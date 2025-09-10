La explosión de una pipa de gas se registró la tarde de este miércoles 10 de septiembre de 2025 en la zona de Iztapalapa, cuando circulaba por el Puente de la Concordia, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos han sorprendido por la dimensión de la explosión, la cual fue registrada en videos. Las grabaciones de estos hechos sorprenden al dimensionar el nivel de las llamas que se alcanzaron tras la explosión que dejó al menos 57 personas lesionadas, de las cuales 19 se encuentran en estado grave y 18 vehículos resultaron dañados.

De momento, 11 lesionados llegan al Hospital José María Morelos y Pavón, la mayoría son hombres.

Captan el momento de la explosión de pipa en Puente de la Concordia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se registró el incendio de una pipa y varios vehículos en las inmediaciones del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza al poniente.

Policías, bomberos y paramédicos, ejecutaron labores de resguardo en las inmediaciones del Puente de la Concordia, así como con el retiro de los vehículos involucrados para evitar otros incidentes en la zona.

Hasta el momento se mantienen cerrados ambos sentidos de la Autopista México–Puebla entre Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, mientras que hay corte vehicular en Calzada Ermita Iztapalapa desde Avenida de las Torres y otro sobre Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Luis G. Cervantes.

Sofocan fuego tras explosión de pipa en Puente de la Concordia

Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, informó que arribó al Puente de la Concordia junto Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, y Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, para supervisar los trabajos de los equipos de emergencia.

La funcionaria informó que los servicios de emergencia lograron sofocar el fuego ocasionado tras la explosión de la pipa de gas y se están realizando los trabajos de enfriamiento correspondientes.

