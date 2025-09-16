Así fue el traslado de la nieta de Alicia Matías a hospital en Texas tras explosión en Iztapalapa

La pequeña Jazlyn Azuleth, de apenas 2 años, víctima de la explosión de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, fue trasladada a Shriners Hospitals for Children en Texas para recibir atención especializada por las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió.

Este traslado fue coordinado por la Fundación Michou y Mau, reconocida por su labor en la atención integral de menores con quemaduras severas, en conjunto con personal del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

El estado de salud de la bebé se reportaba como delicado, con quemaduras en el 25% del cuerpo, además de estar en terapia intensiva, por lo que su traslado a EU le da esperanzas a la familia de ver una pronta mejoría en Jazlyn.

El corazón de doña Alicia dejó de latir este viernes. Fueron dos días de intensa lucha tras el trágico #accidente en el puente La Concordia, en #Iztapalapa



Su familia le dio el último adiós en una ceremonia íntima, rodeada del amor de sus hijas, nietas y amigos más cercanos.… pic.twitter.com/8gOlfiaOtE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2025

VIDEO: Nieta de Alicia Matías viaja Galveston, Texas

La Fundación Michou y Mau I.A.P. difundió imágenes del traslado de Jazlyn, donde se puede ver a la menor siendo transportada en camilla cubierta, acompañada por su madre.

La organización destacó que este procedimiento se realiza para garantizar que la niña reciba la atención médica más avanzada disponible, que no podía proporcionarse de manera inmediata en México.

De igual forma, honraron a la abuelita Alicia Matías Teodoro quien por amor a su nieta, la protegió con su cuerpo de las llamas de la explosión de la pipa cargada con 49 mil 500 litros, salvándole la vida.

En el comunicado, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México resaltó que el viaje en compañía de su madre asegura cercanía y apoyo emocional en este proceso crucial para su recuperación.

Se espera que la estadía de la pequeña en Estados Unidos dure aproximadamente dos meses, y los primeros reportes médicos se darán a conocer la próxima semana.

Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI - IMSS@Tu_IMSS @SSaludCdMx pic.twitter.com/zBXJKARZYr — Michou y Mau (@michouymau) September 16, 2025

Alicia Matías: la abuela heroína tras la explosión en Iztapalapa

Lamentablemente, durante la explosión del 10 de septiembre, Alicia Matías Teodoro, de 49 años, falleció tras recibir quemaduras graves en más del 90% de su cuerpo al proteger a su nieta.

La imagen de Alicia abrazando a Jazlyn con las pocas fuerzas que le quedaban se ha difundido ampliamente en redes sociales, siendo recordada como “la abuelita heroína”.

Durante esta tragedia, 15 personas han muerto, mientras que 39 de los 94 heridos continúan hospitalizados, según la última actualización de la Secretaria de Salud.

Así fue el traslado de la nieta de Alicia Matías a hospital de Texas tras las quemaduras sufridas

El traslado de Jazlyn se realizó en colaboración con Shriners Hospitals for Children, un centro pediátrico reconocido internacionalmente por su atención a niños con quemaduras y otras afecciones complejas. Este hospital ofrece:



Cirugía plástica y reconstructiva pediátrica.

Tratamiento para quemaduras de todo tipo y grado.

Atención integral a problemas ortopédicos y dermatológicos.

Servicios complementarios de rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional y apoyo psicológico.

El hospital está certificado por la Asociación Americana de Quemados (ABA) y el Colegio Americano de Cirujanos (ACS), además de que en varias ocasiones ha apoyado a hospitales de México para atender a menores, como el caso de Tlahuelilpan en 2019.

