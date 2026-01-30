¿Estará en circulación? Este es el nuevo billete conmemorativo de 100 pesos

¿Eres un amante de los billetes conmemorativos? Conoce cuál es el nuevo billete de 100 pesos del Banco de México , que fue concebido como una representación integral del pasado, presente y futuro del Instituto Central.

Características del nuevo billete de 100 pesos

En el anverso se presenta una narrativa visual centrada en la historia del Banco Central. Destaca la fachada del edificio principal, acompañada de la misión, visión y valores del Banco de México.

También se integran las esculturas del Trabajo y la Abundancia, realizadas por el escultor Manuel Centurión, así como los nombres y firmas de los directores y gobernadores del Instituto Central. De acuerdo con Banxico , estos componentes buscan transmitir orden y solidez.

A la izquierda se incorpora el logotipo de la conmemoración y, a la derecha, un hilo de seguridad dinámico que incluye el número 100 y el monograma del Banco de México.

Nuevo billete conmemorativo de 100 pesos |Captura de pantalla

El reverso tiene orientación vertical y alude al presente, además de proyectar trazos hacia el futuro. En el centro se observa la puerta de la bóveda del edificio principal abierta, símbolo de la apertura del Banco de México.

También se aprecian billetes y monedas, medios de pago emitidos y puestos en circulación por el Banco Central, junto con una serie de circuitos que representan la innovación tecnológica en los sistemas de pago y su funcionamiento cotidiano.

En la parte superior se incluye un sol, elemento ideado en 1935 por Fermín Revueltas como parte de un proyecto de vitral para el edificio principal.

Aunque ese vitral no se concretó, el motivo fue retomado durante la renovación del inmueble como sede del Museo Banco de México, donde actualmente puede apreciarse de forma digital.

Debajo se integra una impresión en tinta multicolor con el mapa de la República Mexicana, el monograma institucional y el logotipo conmemorativo.

¿Estará en circulación el nuevo billete de 100 pesos?

El espécimen conmemorativo no estará en circulación ni contará con poder liberatorio, por lo que no podrá utilizarse como medio de pago. Se trata de una pieza diseñada exclusivamente con fines conmemorativos y de colección.