¿Los tienes en tu cartera? Billetes que saldrán de circulación en 2026 en México, según Banxico

El dinero en México se encuentra en constante cambio, por ello, la lista de billetes que saldrán de circulación para este 2026 se amplía, pero ¿a qué ejemplares les diremos adiós?

¿Qué billetes dejarán de circular en México para 2026?

¡Atención, mexicanos! El Banco de México (Banxico) reveló que los billetes que dejarán de circular en 2026 son los ejemplares de 20 y 50 pesos pertenecientes a la Familia F.

¿Cómo es el billete de 20 pesos que saldrá de circulación en 2026?

El billete de 20 pesos con la imagen de Benito Juárez saldrá de circulación después de estar presenten en la vida de los mexicanos desde el 2007.

Al anverso del billete de 20 pesos, aparece el Benemérito de las Américas, acompañado de una viñeta compuesta por una balanza en primer plano y un libro que representa las Leyes de Reforma de 1859. En el reverso, el billete tiene una vista panorámica de la zona arqueológica de Monte Albán, ubicada en Oaxaca. A la izquierda se ubica el detalle de un pendiente hallado en la tumba 7 de la misma zona.

Billete de 20 pesos de Benito Juárez saldrá de circulación en 2026|REDES SOCIALES

Así es billete de 50 pesos que saldrá de circulación en 2026

Por su parte, el billete de 50 pesos con la imagen de Morelos también se despedirá de los ciudadanos tras funcionar como una moneda de cambios desde hace 20 años.

El ejemplar cuenta con la imagen de José María Morelos y Pavón, acompañada de dos cañones contrapuestos, el estandarte usado por las fuerzas de Morelos, junto con un arco y flecha con la palabra USD.En la parte de atrás, tiene la imagen de la ciudad de Morelia, Michoacán, acompañada de tres mariposas monarcas, junto con el símbolo prehispánico de este estado.

Estos son los billetes de 50 pesos que están en proceso de retiro y aún son válidos para realizar pagos. https://t.co/jQ80TJopCt pic.twitter.com/YkLxCHRZmT — EmisiónBanxico (@EmisionBanxico) November 14, 2023

Esta es la razón por la que los billetes en México dejan de circular

La razón por la que los billetes dejan de circular en México se debe a que el Banco de México ( Banxico ) los retira de forma gradual con el objetivo de:



Modernizar el sistema

Mejorar la seguridad

Aumentar la durabilidad con nuevos materiales

Hacerlos más accesibles para personas con discapacidad. visual.

Recuerda que los billetes en proceso de retiro NO dejan de ser validos, por lo que puedes seguir utilizando para realizar tus compras de manera normal.

¿Qué hacer si tengo algún billete que saldrá de circulación?

¡No entres en pánico! Si tienes algunos de estos billetes no tienes de que preocuparte, ya que podrás seguir utilizándolos para realizar tus compras del día a día en cualquiera establecimiento de la República Mexicana.

Que un billete o moneda salga de circulación, no significa que debas cambiarlos de inmediato, pues el proceso suele tardar incluso años en completarse