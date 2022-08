Nataly murió en choque frontal en Nuevo León, familia exige justicia

Familia y amigos de Nataly Sofía le dieron el último adiós en el municipio de Cadereyta luego de que la pequeña de siete años perdiera la vida el sábado 6 de agosto en un choque automovilístico en Juárez, Nuevo León.

Nataly Sofía, según recuerda su madre, era una pequeña de excelencia académica, con el sueño de convertirse en presidenta del país para ayudar a quienes más lo necesitan y con la ilusión inmediata de regresar a clases.

Paloma Paz, madre de Nataly recuerda:

“Había pasado a tercero de primaria, llevaba el primer lugar, era una niña muy responsable, muy estudiosa, nunca batallé con ella, nada, nunca hubo un regaño o una travesura de su parte ella era muy buena”, relata.

¿Qué le pasó a Nataly?

Mariela Yaretzi “N” de 20 años de edad circulaba en zig-zag y en sentido contrario de las víctimas, en calles de Cadereyta y tras el accidente fue detenida y vinculada a proceso por lo que deberá permanecer en resguardo domiciliario como medida cautelar, además de entregar su pasaporte para evitar que salga del país.





La joven fue vinculada a proceso por el delito de homicidio por culpa grave, ya que de acuerdo con las indagatorias, se comprobó que la mujer viajaba en estado de ebriedad al estrellarse contra el vehículo en el que viajaba Nataly Sofía sobre la carretera San Mateo.

Durante la audiencia inicial, el juez también dio un mes como plazo para el cierre de investigación complementaria.

“Que se haga justicia por mi nena, yo lo único que quiero es que no se quede así que no lo dejen en el aire como tantos casos yo sé que nada de lo que pase de ahora en adelante me va a regresar a mi bebé pero, pero tal vez pueda evitar otra desgracia”, refiere la madre de Nataly.

La pequeña murió a consecuencia de las lesiones que sufrió cuando el auto de su papá fue chocado por otro vehículo conducido por la joven, que impactó con su vehículo con el de Alejandro Castro, de 31 años, padre de la pequeña.

David Alejandro viajaba en dirección al Centro de Juárez con su hija Nataly Sofía, quien iba en el asiento posterior y su pareja, Maritza Mabely, que iba en el asiento delantero derecho, ambas resultaron lesionadas.

Nataly sufrió lesiones graves y fue llevada a un hospital, donde se reportó su muerte.