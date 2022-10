Monchito tenía 2 años y murió trágicamente en NL; buscan justicia

Monchito, tenía solo dos años, apenas alcanzó a dar sus primeros pasos y fueron los últimos antes de cerrar sus ojos para siempre. Vivía en Pesquería, Nuevo León (NL), su hermana lo encontró dormido, pero había muerto, tenía marcas de golpes y de abuso sexual.

Sandra, es la madre de Ramón, a quien de cariño le decían Monchito, pero por causas aún no aclaradas decidió entregar al niño a una hija de nombre Brisa, de 18 años.

Brisa y su pareja Darling Abel, 20 años, ya habían procreado a una bebé, pero aceptaron hacerse cargo de Monchito y lo incluyeron en su núcleo familiar.

Sin embargo, el pasado lunes 17 de octubre, al mediodía, Brisa tuvo que salir de este departamento ubicado en la calle Alto Monte 643 en la colonia Lomas San Martin en el municipio de Pesquería; dejó a su bebé y a su hermano Monchito bajo el cuidado de su pareja.

Cuando ella regresó al domicilio, descubrió que Monchito no reaccionaba por lo que preguntó a Darling Abel qué había pasado.

La abuela de Darling, Aura Maldonado relata lo que recuerda de quel día: “Mi nieto se quedó cuidando porque la esposa se iba a ir a Apodaca fue a traer una credencial y cuando la muchacha vino el niño Monchito está durmiendo entonces le dijo la muchacha porque sigue durmiendo. Entonces lo miraron que el niño no podía respirar”.

Al percatarse de eso, la pareja se dirigió a la clínica 66 del IMSS en Apodaca donde los médicos reportaron el deceso del pequeño Monchito.

Aura Maldonado, continúa con su relato: “Se fueron al doctor y dicen que llegando allá falleció el niño y ahora dicen que el culpable es mi nieto”.

Señas de abuso sexual tenía cuerpo de Monchito

Lo que hace aún más dramático este caso es que el médico detectó en el cuerpo del menor presuntos indicios de maltrato físico y de un abuso sexual.





Por ello, el caso fue reportado a la Agencia Estatal de Investigaciones, que mantiene en indagatoria a Darling Abel, quien es cuñado del menor fallecido.

Pero la abuela del detenido asegura que su nieto es inocente: “Yo sé que no, porque él lo ha cuidado de chiquito y lo quería más lo llevaba a la tienda, lo llevaba abrazado... Le están echando la culpa a mi nieto espero en Dios que no se eso, ue haya justicia por el bebé porque es un bebé no tiene cómo defenderse.

Los investigadores han obtenido datos de que Monchito presuntamente era maltratado en ese hogar

Un testigo declaró para Fuerza Informativa Azteca que “desde que les dejaron al niño porque duró mucho tiempo cuidando al niño a partir de ese momento que fue hace meses empezaban los gritos estaban maltratando al niño y nomás se los dejaron y empezaron los gritos”.

Según vecinos del sector, familiares de la pareja tenían conocimiento de un presunto maltrato.

“La señora que es mamá del muchacho que presuntamente lo mató ya le había reportado que su hijo maltrataba a ese niño, que lo golpeaba”, relata otra vecina.

Los investigadores aún esperan el resultado de la autopsia que va a revelar la causa de muerte de Monchito y se haga justicia para el menor.