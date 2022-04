Nuevo León: Ante desapariciones, taxistas negarían servicio a mujeres

Ante los casos de mujeres desaparecidas en el estado de Nuevo León, taxistas emplacados y de aplicación han difundido publicaciones en redes sociales en las que advierten que tomarán medidas para evitar ser acusados de hechos como esos, entre ellas la de negar el servicio.

A través de la cuenta de Twitter @camion_desde, se difundieron algunas publicaciones y testimonios de supuestos taxistas que explican sus motivos por los que ya no subirán como pasaje a mujeres solas, en estado de ebriedad, bajo el influjo de alguna droga, ni en la noche.

“De ahora en adelante mujer tomada, borracha o sola en la madrugada tiene prohibido subir a mi auto. Y no es por mala onda, es por precaución mía y de mi familia”, expone uno de los supuestos taxistas

“Imagínate que subes a una chava de este tipo, a esas horas (madrugada) y fuiste la última persona que la vio y la que tuvo contacto visual con ella. Te conviertes en el primer sospechoso. De aquí en adelante vas para el bote hasta que se solucione”, escribió el taxista identificado como Ángel Cervantes en un grupo de Facebook.

Algunos taxistas de plataforma y taxistas tomarán medidas para evitar ser acusados en desapariciones y ellos explican el porque. pic.twitter.com/h6wkOIJ7bd — DesdeElCamión (@camion_desde) April 13, 2022

Otro caso lo expone una joven, identificada como Ernestina Monsiváis, quien narró cómo vive con el miedo de que su padre, un hombre de la tercera edad que trabaja como taxista, esté involucrado en un problema por una mujer en estado de ebriedad o drogada.

“La otra vez le subieron a una chava como intoxicada y se le murió en el carro, lo bueno que no quiso llevarla a ella sola, las 2 amigas que llevaba le dijeron (al taxista) ‘llévela al hospital’ y se la habían subido a ella sola y él no quiso avanzar hasta que no se subieran ellas.

“Mi pobre padre duró días asustado, casi no comía por esas mugres viejas drogadictas y borrachas... pensaba que irían por él a la casa para llevarlo a la cárcel”.

Otra mujer, identificada como Sabrina Delgado, conductora de un vehículo de alquiler, también declaró: “Ni les digo la cantidad de chicas que he llevado yo, me han tocado bajarlas, meterlas a su casa y todo el rollo. Lo he hecho porque tengo hijas y me gustaría que si algún día ocupan ayuda, alguien se las de, pero desde el punto de vista que lo escribes estoy más que de acuerdo, ni mi esposo ni yo volvemos a subir a ninguna chica ni chico borracho”.

Twitter @camion_desde

Tras la publicación del punto de vista de los taxistas se han desatado comentarios a favor y en contra de las medidas que podrian tomar, toda vez que como encargados de la concesión de un servicio público deben brindar servicio oportuno, seguro y de calidad a quienes lo soliciten.

Caso Debanhi y taxista vinculado

Derivado del caso de la desaparición de Debanhi Susana, joven que desapareció el 8 de abril en la colonia Nueva Castilla, en Escobedo, la Fiscalía de Nuevo León interrogó a un chofer de aplicación quien había dejado a la mujer sobre la carretera a Laredo.

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), Javier Caballero García, director de la Unidad Especializada de Investigación Antisecuestros, señaló que según las primeras versiones, Debanhi tuvo una diferencia con el conductor, por lo que tomó la decisión de bajarse de la unidad.

Hasta el momento no hay una organización de taxistas o plataformas de servicio de transporte que confirmen o informen las medidas que tomarán ante las desapariciones de mujeres en la entidad.