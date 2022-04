VIDEO: Captan a Yolanda Martínez, antes de desaparición en Nuevo León

Una familia más se encuentra en la incertidumbre ante la desaparición de su hija; se trata de la joven Yolanda Martínez Cadena de 26 años de edad de quien no se sabe nada desde el 31 de marzo, y que fue vista por última vez en la colonia Constituyentes de Querétaro tercer sector, en San Nicolás, Nuevo León.

Su padre, Gerardo Martínez, indica que lo último que supo de su hija es que se quedó a dormir en casa de su abuelita en San Nicolás, y de ahí salió en busca de trabajo.

“Creo que había comprado una solicitud de trabajo, para ir a una empresa cosa que yo no supe porque yo no estuve cerca de ella, no sé si fue a entregar la solicitud a una empresa en esa área de San Nicolás y Apodaca y que de ahí no haya regresado”, comentó el padre de Yolanda.

Captan videos de Yolanda previos a su desaparición

Con el apoyo de familiares, conocidos y personas que se han sumado en la búsqueda, han logrado encontrar mediante cámaras de seguridad, donde se visualiza a Yolanda Martínez caminando por la calle alrededor de las 11 de la mañana.

“Yo tengo un seguimiento de horas porque hay unos videos de donde sale de casa de su abuelita, y una vecina que nos dio la facilidad, hay dos tomas donde sale ahí", expresó el señor Martínez.





El padre de Yolanda, se encuentra en permanente búsqueda de su hija por su propia cuenta, acudiendo a posibles lugares y rutas de camino que pudo haber tomado la joven desaparecida .

Cámaras de seguridad captan a Yolanda caminando por calles de la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás, antes de desaparecer, el pasado 31 de marzo

➡️ https://t.co/Mymyt4Y9dT#INFO7 #desaparecida #NuevoLeón #reportedebúsqueda pic.twitter.com/gwK4pCpply — INFO7 (@info7mty) April 13, 2022

Más de 20 desapariciones en un mes

En las últimas semanas en Nuevo León, 22 mujeres han sido reportadas como desaparecidas.

La Fiscalía General de Justicia emitió las fichas de búsqueda; los casos más recientes, se contabilizan desde el pasado 8 de marzo en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Las autoridades también reportan que 10 de ellas ya fueron localizadas, en el caso de María Fernanda Contreras , sin vida.

Sin embargo aún continúa la búsqueda de 12 mujeres.

Se trata de Celeste Tranquilino Hernández, de 16 años; Lizzy Marbella Maradiaga Rivera de 15; Karen Yedid Valencia Hernández de 24; Allison Campos Cervantes de 12; Paulina Guadalupe Solís Pequeño de 16 y Sofía Sauceda Sánchez de 15 años.

Además de Yolanda Martínez Cadena de 28 años; Yolanda González Rivera de 32; Diana Melissa Cárdenas Delgado de 28; Karina Marisol Cruz Rodríguez de 35; Debanhi Susana Escobar Bazaldúa de 18 y Jaqueline del Río Marfileño de 15 años de edad.

Las víctimas han sido por última vez en los municipios de Pesquería, San Nicolás, Santa Catarina, Monterrey, Apodaca, Montemorelos, García, Guadalupe, Gernal Terán, Escobedo, Salinas Victoria, Santiago y Juárez.

La búsqueda aún continúa por parte de las autoridades y si la población tiene información que pueda ayudar a su localización, puede comunicarse a los teléfonos 81 2020 5700 o 81 20204411.

Con información de Jesús Vargas, Fuerza Informativa Azteca