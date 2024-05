“Con todo mi corazón perdono": Obispo Salvador Rangel no presentará denuncia tras supuesta desaparición

El Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, informó que no presentará ninguna denuncia contra las personas que, advierte, tanto mal le han hecho. A través de un comunicado se menciona que, después de orar, meditar y consultar con sus seres queridos, llegó a esta conclusión.

“Con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación”, se puede leer en el segundo párrafo del comunicado.

Asimismo, pidió a los medios de comunicación lo comprendan y respeten su decisión encaminada al bien de su seguridad e integridad física y moral.

¿Qué pasó con el obispo Salvador Rangel de Chilpancingo-Chilapa?

Desde el pasado 27 de abril, se reportó como desaparecido al Obispo Salvador Rangel y dos días después fue localizado en un hospital de Cuernavaca, por lo que en primera instancia se habló de que pudo ser víctima de un secuestro exprés. Para el martes 30 de abril, el abogado del obispo aseguró que este había sido abandonado al norte de la capital morelense.

Informamos que el Excelentísimo Monseñor Salvador Rangel Mendoza, Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo Chilapa, ha sido localizado y se encuentra en el Hospital General “Dr. José G. Parres”, perteneciente al sistema de salud pública del Estado de Morelos en Cuernavaca. pic.twitter.com/U1Fc8rQaPB — CEM (@IglesiaMexico) April 30, 2024

Autoridades afirman que obispo Salvador Rangel no sufrió secuestro exprés

El pasado 2 de mayo, José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado de Seguridad Pública de Morelos, aseguró que el Obispo Emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, no fue víctima de un secuestro exprés y agregó que las evidencias ya fueron entregadas a la Fiscalía Estatal.

*Información en desarrollo