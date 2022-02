Octavio Solís renuncia a la Fiscalía de Jalisco por motivos de salud

Gerardo Octavio Solís Gómez, renunció a la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del estado de Jalisco, argumentando que atenderá temas personales de su salud.

Sin dar más detalles de los motivos de su renuncia, Octavio Solís difundió un mensaje en las redes sociales de la Fiscalía de Jalisco en el que se despide y refiere que se separa del cargo para atender su salud.

“Debo informarles que después de trabajar en diversos periodos jornadas extenuantes todos los días de la semana, me veo precisado a tomar la decisión de dar por concluido mi encargo de manera anticipada, al frente de la Fiscalía Estatal, esto para atender algunos temas personales de salud, los cuales requieren también de un tiempo razonable para su solución”, difundió en su mensaje el hoy ex fiscal de Jalisco .

Informó que atenderá sus temas personales en un “tiempo corto” y refirió que hoy mismo informará de su decisión al Consejo Estatal de Seguridad, en la reunión en que semanalmente participa.



Sin resentimientos, se va Octavio Solís

Dijo que “han habido momentos buenos y momentos difíciles; sería ingenuo de mi parte pensar que todo sería fácil. Es un reto que vale la pena aceptar porque ese sacrificio conlleva también la satisfacción de poder servir a los demás”.

Sin embargo, Octavio Solís refirió que ese esfuerzo “tenía que pasar algunas facturas al paso de los años. En mi caso no fui la excepción”.

Admitió que “no son momentos de regatear horas de trabajo al tema de la seguridad pública y la procuración de justicia por lo que, en un ejercicio de honestidad intelectual y ética profesional, he decidido tomar esa decisión, la cual ya he comentado con el Gobernador del Estado (Enrique Alfaro) y me ha manifestado su apoyo y solidaridad, para atender esos temas de carácter personal de tiempo completo”.

Tuvo oportunidad de referirse a quienes no apoyaron su trabajo al frente de la Fiscalía de Jalisco:

“A los que me dieron la espalda les digo que no hay resentimiento. Con el paso del tiempo de seguro sabrán recapacitar y encontrarán el camino”.

Finalmente, informó que estará ocupado en actividades menos demandantes mientras resuelve su salud.