Oficial: Revelan la lista de los 24 municipios en que se activará la alerta sísmica en Edomex hoy 19 de septiembre; ¿a qué hora inicia el simulacro?

Para el Segundo Simulacro Nacional 2026, la alerta sísmica sonará en diversos municipios del Estado de México (Edomex), aunque no en todos y en Azteca noticias te decimos a qué hora ocurrirá y otros detalles.

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¿En qué municipios del Edomex sonará la alerta sísmica?

La alerta sísmica no sonará en todos los municipios del Edomex, ya que algunos de ellos no cuentan con un sistema de altavoces donde se emitiría el sonido.

El alertamiento está programado para activarse en al menos 60 municipios, que cuentan con la mayor concentración de altavoces y cobertura.

En municipios como Coacalco, Almoloya de Juárez, Zinacantepec, Tlatlaya, Luvianos, Tejupilco, Valle de Bravo, Ixtapan del Oro y Villa Victoria no será escuchada la alerta sísmica.

En contraste, la alerta sí será escuchada en 5 mil altavoces del C5. Algunos de los municipios principales son:



Atizapán de Zaragoza

Chalco

Metepec

Chimalhuacán

Coacalco

Cuautitlán Izcalli

Toluca

Tultepec

Tlalnepantla

Malinalco

Ixtapan de la Sal

Melchor Ocampo

Nicolás Romero

Tultitlán

Ecatepec

Tonanitla

Zumpango

Otumba

Amecameca

La Paz

Ixtapaluca

Chicoloapan

Nezahualcóyotl

Ocoyoacac

También la alerta sísmica por medio de teléfonos celulares, con la tecnología Cell Broadcast, podrá ser recibida en los aparatos en dichos municipios.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en Edomex?

La alerta sísmica sonará en punto de las 12:00 horas de hoy sábado 19 de septiembre. El horario aplicará para el Estado de México conforme a la programación oficial del Segundo Simulacro Nacional 2026.

Esta actividad busca que la ciudadanía, así como instituciones públicas y empresas, pongan en práctica sus protocolos de actuación ante una emergencia. La plataforma oficial del simulacro señala que la actividad pretende fortalecer la capacidad de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante una eventual emergencia o desastre.