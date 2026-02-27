Reliquias escultóricas, caracoles, conchas y semillas: Esto es lo que encontraron en la ofrenda más grande realizada por Moctezuma I en el Templo Mayor

Lo que parecía un conjunto de hallazgos aislados en el Templo Mayor terminó revelando algo mucho más grande: una de las ceremonias más impresionantes realizadas en la época mexica. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmaron que no sólo esta ofrenda (encontrada el 26 de febrero 2026), sino varias encontradas en distintos puntos del recinto, vinculadas a la figura de Moctezuma I, en realidad formaron parte de un solo ritual considerado colosal.

Este descubrimiento permite reconstruir cómo, durante su gobierno, se llevó a cabo una ceremonia en la que se colocaron decenas de objetos valiosos al mismo tiempo alrededor del recinto sagrado, en el corazón de la antigua Tenochtitlan.

Entre los elementos hallados hay figuras de piedra, caracoles, conchas, semillas y otros materiales que no eran comunes en la región, lo que revela el poder político, militar y religioso del imperio mexica en ese momento.

Esto fue todo lo que encontraron en la ofrenda del Templo Mayor

Los arqueólogos identificaron seis depósitos con objetos que fueron colocados en un mismo momento como parte de un gran ritual.

En total, encontraron:



83 figuras humanas hechas de piedra verde

Más de cuatro mil restos de caracoles y conchas

Semillas, copal (resina usada en ceremonias) y otros materiales

Objetos traídos desde regiones lejanas

Muchos de estos elementos no eran del Valle de México, lo que indica que fueron transportados desde otros territorios bajo control mexica.

Este hallazgo cambia lo que se sabía de las ofrendas en el Templo Mayor

Durante años se pensó que estas ofrendas habían sido colocadas en distintos momentos.

Ahora, los especialistas confirmaron que todas fueron parte de un solo evento.

Esto significa que:



La ceremonia fue planeada a gran escala

Se realizó en un mismo momento

Involucró una gran organización

Incluso, los arqueólogos lograron por primera vez reconstruir la disposición completa de estas ofrendas alrededor del Templo Mayor.

El papel que tuvo Moctezuma I en el ritual

El hallazgo corresponde al periodo en que gobernó Moctezuma I, entre 1440 y 1469.

De acuerdo con los especialistas:



Las figuras encontradas habrían sido obtenidas como botín de guerra

Provenían de territorios conquistados en lo que hoy es Guerrero

Fueron usadas en ceremonias religiosas

Esto muestra cómo las conquistas también tenían un significado espiritual para los mexicas.

¿Cómo fue la ceremonia?

Los expertos describen este evento como una ceremonia de gran escala.

Imaginan un escenario donde:



Decenas de sacerdotes realizaban rituales

Miles de personas rodeaban el Templo Mayor

Se colocaban simultáneamente los objetos

Mover algunas de las piezas fue un reto, ya que pesaban entre 600 kilos y una tonelada, lo que implicó el uso de cuerdas, palancas y rodillos de madera.

Esto revelaron los caracoles y objetos marinos

Uno de los hallazgos más llamativos es la presencia de especies marinas provenientes del Atlántico .

Algunos restos conservaron partes orgánicas que normalmente desaparecen rápido, lo que sugiere que:



Fueron transportados cuidadosamente

Posiblemente llegaron vivos

Existía una logística avanzada

Esto confirma el nivel de organización del imperio mexica.

¿Qué pasará con los hallazgos del Templo Mayor?

Después de meses de trabajo para limpiarlas y estabilizarlas, las piezas serán resguardadas en el Museo del Templo Mayor.

Pero no se quedarán solo en bodegas o laboratorios. La idea es que, por primera vez, estas ofrendas puedan verse juntas en una misma exposición. Eso permitiría entender mejor la magnitud del ritual y todo lo que implicó.

Porque más allá de los objetos, lo que muestran es algo mucho más grande: cómo los mexicas combinaban guerra, religión y poder en un mismo acto.