¡Hallazgo arqueológico! Hallan tumbas en La Lagunilla, redefinirán límites de Tlatelolco

La historia prehispánica de la Ciudad de México volvió a salir del subsuelo. Un hallazgo arqueológico en La Lagunilla, realizado durante trabajos de salvamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), reveló tres tumbas mexicas, un tlecuil (fogón de piedra) y cerámica Azteca III en pleno Eje Central, en la colonia Guerrero.

Lo encontrado corresponde a una vivienda tlatelolca del Posclásico Tardío (1325–1521) y aporta una pieza clave que los especialistas buscaban desde hace décadas: evidencia de tierra firme en una zona donde se pensaba que antes había lago.

Esta información permitirá redefinir los límites del antiguo islote de Tlatelolco, una de las ciudades más importantes del México prehispánico, y entender mejor cómo se distribuían los barrios que daban forma al norte del valle.

¿Qué encontraron los arqueólogos en La Lagunilla?

Según el INAH, el hallazgo arqueológico en La Lagunilla incluye elementos propios de una unidad doméstica mexica:



Tres entierros humanos de distintas edades

Un tlecuil (fogón), de 40 x 30 cm

Cerámica Azteca III, típica del Posclásico Tardío

Fragmentos de muros, pisos y estructuras de vivienda

Figurillas antropomorfas

Cajetes, ollas y vasijas

Navajillas de obsidiana en tonos negro, verde, gris y dorado

Un sello con la figura de un mono vinculado a Ehécatl, dios del viento

Los especialistas excavaron nueve unidades de 2x2 metros y un pozo estratigráfico de 3.85 metros, donde se identificaron 24 capas de tierra intervenidas por antiguos habitantes para nivelar sus casas.

#ÚLTIMAHORA 📢 Hallazgo arqueológico en la Lagunilla ayudará a corroborar límites del islote de Tlatelolco



Durante labores de salvamento, especialistas del INAH recuperaron tres entierros humanos, un tlecuil y material cerámico de estilo Azteca III



Lee: https://t.co/cRMYzcskav pic.twitter.com/5TU3WOqhHk — INAH (@INAHmx) December 3, 2025

Los entierros mexicas hallados en La Lagunilla

Las tumbas corresponden a tres menores:



Un niño de 2 a 5 años, encontrado boca arriba con una ofrenda: una copa bicónica estilo Texcoco y restos de animal.

Un neonato de 0 a 3 meses, enterrado boca abajo; su cráneo no se preservó.

Un adolescente de 12 a 15 años, colocado en posición fetal y también sin cráneo, lo que será analizado para determinar si fue un acto ritual o deterioro por el paso del tiempo.

Los tres estaban junto a un muro, lo que indica que se trataba de entierros dentro de una vivienda, una práctica común entre los tlatelolcas.

¿Por qué este hallazgo redefine el mapa ancestral de Tlatelolco?

La relevancia del hallazgo arqueológico en La Lagunilla radica en que no se encontró el lecho del antiguo lago, lo que confirma que este sitio era tierra firme en tiempos prehispánicos.

Con esta evidencia, los arqueólogos podrán:



Ajustar los límites del islote de Tlatelolco

Reconstruir antiguos barrios entre Tlatelolco y Atezcapan ( La Lagunilla actual)

( actual) Ubicar zonas de vivienda, circulación y producción doméstica

Comparar este hallazgo con otros salvamentos de la zona arqueológica

En palabras de los especialistas, es una pieza que faltaba para entender cómo se estructuraba la vida cotidiana en esta región antes de la llegada de los europeos.

¿Qué sigue en la investigación del INAH?

Las excavaciones concluirán el 6 de diciembre de 2025. Después vendrán análisis de materiales, fechamientos, estudios osteológicos y una reconstrucción detallada de la vivienda.

El INAH también explorará la posibilidad de que la familia que habitaba el sitio tuviera cierto estatus, debido a la calidad y variedad de la cerámica encontrada.