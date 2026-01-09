Ejecutan a joven frente a su casa en Iztalapapa tras emboscada nocturna

Un violento suceso cobró la vida de un joven de aproximadamente 25 años en la demarcación de Iztapalapa, donde el cadáver de la víctima fue localizado en la vía pública con una lesión mortal en la zona craneal. El hallazgo se produjo justo en el exterior de la vivienda del fallecido, luego de que fuera blanco de una agresión directa perpetrada con un artefacto de fuego que le arrebató las constantes vitales de forma instantánea.

Las investigaciones iniciales sugieren que el ciudadano arribaba a su hogar utilizando un servicio de mototransporte cuando fue abordado por un individuo. Según las versiones preliminares, el atacante aguardaba estratégicamente la llegada del joven con el propósito específico de terminar con su existencia. Tras ejecutar el atentado, el agresor huyó del sitio, dejando los restos del afectado sobre el pavimento de la acera.

El incidente provocó alarma entre los residentes de la zona, quienes fueron sacudidos durante las horas nocturnas por el estruendo de aproximadamente seis disparos. Ante la interrupción del silencio por las detonaciones, los habitantes del sector se comunicaron con los cuerpos de emergencia para reportar lo ocurrido. Los peritajes confirman que el crimen tuvo lugar sobre la vialidad denominada Primavera, perteneciente a la colonia Santa María Aztahuacan, donde se desplegó un resguardo para preservar la escena del crimen.

Capturan a un presunto narcotraficante en Iztacalco tras operativo de vigilancia de la CDMX

Fuerzas de seguridad de la CDMX ejecutaron un dispositivo de vigilancia que resultó en la captura de un individuo presuntamente vinculado con actividades de narcotráfico en la demarcación de Iztacalco. Esta acción responde a una estrategia integral diseñada para desmantelar puntos de venta y distribución que afectan la tranquilidad de los barrios capitalinos, logrando en esta ocasión neutralizar un foco de atención prioritario para la administración de justicia.

El despliegue operativo tuvo lugar en el corazón de la colonia Agrícola Oriental, específicamente en una vivienda localizada sobre la calle Avellana, identificada con la numeración ocho.

Los agentes ingresaron al sitio para dar cumplimiento a una orden judicial de inspección, tras haber recabado indicios suficientes sobre conductas delictivas que se gestaban en dicho inmueble. El proceso de ingreso y revisión se llevó a cabo bajo estrictos protocolos, permitiendo que las autoridades tomaran control de la situación de manera inmediata y efectiva.

Dentro del domicilio, los elementos de seguridad hallaron diversos elementos probatorios que fueron fundamentales para sustentar la intervención. Entre los objetos confiscados se encontraron múltiples recipientes plásticos que almacenaban materiales con características propias de los estupefacientes.

Intervención revela drogas y un arma en una vivienda de la colonia Agrícola Oriental

Adicionalmente, el registro de la propiedad permitió la localización de un armamento de fuego de dimensiones compactas, del tipo escuadra. Tanto la supuesta mercancía ilícita como el arma fueron puestos bajo custodia institucional para ser integrados al expediente de la indagatoria, garantizando la preservación de la cadena de custodia.

En el centro de este procedimiento fue aprehendido un varón de 53 años de edad. Es importante destacar que la detención se consumó de forma pacífica, pues no se reportaron altercados violentos ni situaciones que pusieran en riesgo la integridad de los involucrados o de los vecinos de la zona durante el desarrollo del cateo.

La efectividad de este movimiento policial no fue producto del azar, sino que se derivó de una labor de inteligencia previa y, de manera crucial, de las alertas proporcionadas por los habitantes del sector, quienes señalaron movimientos sospechosos relacionados con el expendio de narcóticos.

Detención resultado de inteligencia previa y denuncias ciudadanas sobre movimiento sospechoso

Al concluir las diligencias en el sitio, personal de la Fiscalía procedió a la clausura temporal de la vivienda. Como medida legal, se instalaron distintivos oficiales en los accesos del inmueble, los cuales indican que la propiedad se encuentra bajo investigación por infracciones relacionadas con la salud pública.

Mientras tanto, el imputado fue conducido a las instalaciones del Ministerio Público para formalizar su comparecencia y rendir los testimonios pertinentes ante la autoridad ministerial.