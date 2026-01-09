Una fuerte explosión originada por una falla en el sistema de gas provocó una emergencia mayor en un conjunto habitacional de la colonia Paseos de Taxqueña. Todo quedó grabado en video.

Protección Civil reportó cinco heridos, dos graves con quemaduras en un 80% de la superficie corporal y tres personas atendidas y que se quedaron en el lugar.

🚨Vecinos captaron el momento justo de la explosión del edificio de la colonia #PaseosdeTaxqueña, en la #CDMX. pic.twitter.com/fjH9irZ62r — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2026

VIDEO: Así fue el momento exacto de la explosión en Paseos de Taxqueña

La fuerza de la onda expansiva fue tal que la estructura del inmueble quedó comprometida y con sus cimientos internos a la vista, lo que obligó a una desocupación inmediata de todos los residentes para que las brigadas de Protección Civil inicien las evaluaciones técnicas de seguridad.

En cuanto al saldo humano de este acontecimiento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha corroborado que cinco ciudadanos resultaron heridos. La gravedad de las lesiones varía entre los afectados, destacando el caso de dos personas que sufrieron quemaduras críticas que cubren aproximadamente el 80% de su anatomía.

Tras el reporte de una explosión en la Col. Paseos de Taxqueña, @Alcaldia_Coy, el @C5_CDMX realizó el videoreplay de las cámaras en la zona. Mediante este análisis, establecimos el cerco de monitoreo y coordinamos de inmediato con @SGIRPC_CDMX y @SSC_CDMX, que encabezan… pic.twitter.com/1V3Ujy4VaL — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) January 9, 2026

Debido a su condición delicada, estas víctimas fueron movilizadas de urgencia hacia una clínica especializada en rehabilitación, mientras que los otros tres lesionados recibieron los primeros auxilios directamente en la zona del incidente por parte de los paramédicos que arribaron al sitio.

Se estima que alrededor de dos mil habitantes de 280 viviendas distintas tuvieron que abandonar sus hogares para salvaguardar su integridad física. El impacto del estallido no se limitó al punto de origen, ya que se reportan afectaciones en un total de diez edificios colindantes.

Las autoridades han informado que en las horas subsecuentes se llevarán a cabo los peritajes científicos necesarios para determinar con exactitud las causas del siniestro y el nivel de riesgo en la zona.

¿Qué puedo hacer para prevenir de accidentes por acumulación de gas?

El mantenimiento constante de las conexiones y las válvulas de los depósitos de gas es la medida más efectiva para evitar tragedias domésticas. Es fundamental realizar inspecciones visuales periódicas utilizando agua con jabón en las uniones para detectar posibles fugas mediante la formación de burbujas, además de asegurarse de que los tanques no presenten corrosión extrema o golpes que puedan debilitar su estructura metálica.

La ubicación de los contenedores de combustible desempeña un papel crucial en la seguridad del hogar. Estos deben permanecer siempre en espacios abiertos que cuenten con una ventilación natural adecuada, nunca debajo de escaleras o dentro de habitaciones cerradas, ya que esto facilita que el gas se disperse rápidamente en caso de una fuga menor, evitando que se acumule hasta alcanzar niveles explosivos peligrosos.

Finalmente, es vital contar con un protocolo de acción inmediata ante la sospecha de cualquier olor característico a gas en el ambiente. En estos casos, se debe evitar encender interruptores eléctricos, cerillos o cualquier dispositivo que genere chispas. La prioridad absoluta debe ser cerrar la llave de paso principal, abrir todas las ventanas posibles para ventilar el sitio y evacuar el inmueble de manera ordenada para solicitar la intervención de los cuerpos de bomberos o especialistas certificados.

