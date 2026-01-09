De la huida en video a la fiscalía: Naucalpan separa de su cargo a policías captados por FIA en presunta extorsión

Tras la difusión masiva de un video captado por FIA , del momento que evidencia un posible acto de extorsión por parte de agentes viales en Naucalpan, el ayuntamiento ha iniciado procedimientos legales y administrativos contra el personal involucrado.

Los hechos ocurrieron cuando uniformados interceptaron a un conductor que se dirigía a su destino con un permiso vigente para circular en territorio mexicano.

VIDEO: FIA capta el momento en que policías cometían presunta extorsión

El agente intentó imponer una sanción argumentando que el vehículo tenía prohibido transitar en ese horario, ignorando la documentación legal presentada por el ciudadano. Al percatarse de que estaban siendo grabados y cuestionados, los oficiales abandonaron el sitio apresuradamente.

Ante la indignación social provocada por estas imágenes, José Carlos Quesada, responsable de la Guardia Municipal, informó que el gobierno local encabezado por Isaac Martín Montoya Márquez mantiene una postura de cero tolerancia ante prácticas deshonestas dentro de la corporación.

#Corrupción a plena luz del día en #Naucalpan@karianacn captó a un #policía huyendo tras un acto de corrupción. Otros oficiales involucrados también se dieron a la fuga.



La #investigación ya fue iniciada, pero la ciudadanía exige sanciones reales.



Lo viste en #LosRuizLara pic.twitter.com/FXnpNkv7oK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 8, 2026

Tres funcionarios removidos mientras se evalúan responsabilidades penales y administrativas

El funcionario detalló que actualmente tres servidores públicos se encuentran bajo investigación y han sido removidos de sus funciones habituales. Además de la indagatoria interna por parte de la policía ética y el área de asuntos internos, ya existe una denuncia formal ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción para determinar las responsabilidades penales que correspondan, lo que podría derivar en la baja definitiva de los implicados.

El caso ha puesto nuevamente bajo el reflector las políticas de tránsito en el Estado de México . Se recordó que entre 2023 y 2024 se suspendió la facultad de emitir multas debido a los altos índices de irregularidades reportados. Actualmente, la normativa estipula que exclusivamente las agentes mujeres están facultadas para infraccionar a los automovilistas.

Estas oficiales deben cumplir con requisitos específicos, como la acreditación de la Universidad Mexicana de Seguridad y exámenes de control de confianza vigentes. Se distinguen por utilizar uniformes con distintivos naranjas y patrullar en vehículos de cuatro ruedas, ya que no están autorizadas para operar en motocicletas.

@karianacn y @R_Perez_11 regresaron al nido de ratas: así luce el punto de extorsión en #Naucalpan



Tras captarlos en pleno acto de corrupción, la Guardia Municipal confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación en Asuntos Internos.



Al parecer, se les hizo muy temprano o… pic.twitter.com/mOSze644fl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2026

A pesar de estas reglas, el video muestra la participación de elementos masculinos, lo cual constituye una falta grave a los protocolos establecidos. El titular de la seguridad municipal enfatizó que el objetivo de las multas no es recaudatorio, sino garantizar la movilidad segura de los más de 800 mil habitantes de la demarcación. Mencionó que se busca la profesionalización de la guardia mediante el uso de tecnologías como cámaras corporales para vigilar el desempeño de los agentes y evitar abusos de autoridad hacia los ciudadanos.

La autoridad municipal reconoció que el proceso de depuración es fundamental para cambiar la percepción de desconfianza que existe hacia los uniformados. Hizo un llamado a la población para que reporte cualquier irregularidad y no participe en actos que fomenten la corrupción.

Quesada aseguró que la investigación llegará hasta las últimas consecuencias y que, en caso de detectarse la participación de mandos superiores en estas malas prácticas, también serán destituidos. Por ahora, el procedimiento administrativo sigue su curso para garantizar que el intento de cobro indebido, que ascendía a más de cinco mil pesos, no quede sin castigo.

