Descubren planeta flotante con una masa similar a la de Saturno

En la inmensidad de nuestra galaxia, la norma dicta que los planetas deben estar unidos a la calidez de una estrella. Sin embargo, un nuevo descubrimiento científico acaba de confirmar que el cosmos alberga viajeros solitarios que desafían esta regla. Un equipo internacional de investigadores, con la colaboración de expertos de China, Corea del Sur y Polonia, ha logrado identificar un planeta errante cuya masa se asemeja a la de Saturno, un hallazgo que arroja luz sobre los misteriosos mundos que vagan sin rumbo por el espacio interestelar.

Descubrimiento de un planeta errante similar a Saturno desafía normas galácticas establecidas

Este fenómeno, detallado en la revista Science, describe a los llamados "planetas flotantes", objetos que carecen de una compañía estelar conocida. Detectarlos es un reto mayúsculo: al no tener un sol que los ilumine ni emitir luz propia, permanecen ocultos en la oscuridad.

Su presencia solo se revela mediante la microlente gravitacional, un sutil efecto donde la gravedad del planeta curva la luz de fondo de manera casi imperceptible. Hasta ahora, estas detecciones eran esquivas y difíciles de medir, dejando a estos mundos en el terreno de la especulación.

Lo que hace que este hallazgo sea excepcional es la estrategia utilizada para capturarlo. Por primera vez, los astrónomos sincronizaron ojos terrestres y espaciales para observar el mismo evento.

Utilizando sondeos en la Tierra junto con el telescopio espacial Gaia, el equipo detectó minúsculas diferencias en el tiempo que tardaba la luz en llegar a cada punto. Gracias a este "paralaje", pudieron triangular la posición y el tamaño del planeta con una precisión inédita, ubicándolo a unos 3.000 parsecs del centro de la Vía Láctea.

Primera observación sincronizada de un planeta flotante usando telescopios terrestres y espaciales

Los datos indican que este náufrago espacial posee cerca del 22% de la masa de Júpiter. Su tamaño, similar al de Saturno, sugiere una historia de origen dramática. Según los investigadores, es poco probable que este planeta se formara solo en el vacío. Lo más probable es que naciera en el seno de un sistema planetario convencional y fuera expulsado de su hogar debido a trastornos gravitacionales, como peleas orbitales con planetas vecinos o la inestabilidad de su estrella original.

Este descubrimiento es solo el prólogo de una nueva era en la astronomía. Aunque hoy solo conocemos un puñado de estos rebeldes cósmicos, se espera que la población de planetas solitarios se multiplique en los próximos años.

El lanzamiento previsto para 2027 del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA promete abrir una ventana definitiva hacia estas diversas y dinámicas rutas por las cuales los planetas son lanzados hacia el abismo interestelar, recordándonos que el universo es un lugar mucho más solitario y fascinante de lo que imaginábamos.

