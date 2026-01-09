¡Sigue la contingencia ambiental! Estos son los vehículos que NO circulan hoy en la CDMX y el Edomex

El Valle de México atraviesa un periodo crítico en la calidad de su entorno atmosférico este 9 de enero de 2026. La Comisión Ambiental de la Megalópolis ha determinado que la Fase I de contingencia por ozono se mantiene vigente, basándose en los lineamientos de prevención establecidos por las administraciones de la capital y del Estado de México.

Esta resolución busca primordialmente limitar la posibilidad de que los habitantes desarrollen complicaciones de salud debido a la alta presencia de agentes contaminantes, además de intentar frenar la generación de emisiones adicionales en la región.

#ÚltimaHora | Continúa la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.



Hoy viernes 9 de enero 2026, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:



Vehículos con holograma 2

Vehículos que no circulan por la contingencia ambiental hoy 9 de enero 2026

Respecto a la movilidad, las restricciones vehiculares para este viernes son estrictas desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. No podrán circular los autos con holograma 2, ni aquellos con holograma 1 cuyo dígito final sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

Asimismo, los vehículos con holograma 0 y 00 que porten engomado azul y placas terminadas en 9 o 0 deben permanecer detenidos. Esta medida alcanza también a unidades sin holograma verificado, como modelos antiguos o con placas foráneas. En el caso de los taxis, la prohibición se ajusta de las 10:00 a las 22:00 horas si les corresponde el turno de descanso.

Cuidados por contingencia ambiental en la CDMX y el Edomex

En cuanto a la protección personal, las autoridades sugieren que la ciudadanía se mantenga alerta mediante los canales oficiales de comunicación, como sitios web y aplicaciones móviles. Existe una advertencia específica para evitar cualquier tipo de esfuerzo físico o actividad recreativa en espacios abiertos durante el lapso de mayor riesgo, que comprende de las 13:00 a las 19:00 horas.

Esta sugerencia es de vital importancia para sectores vulnerables como la infancia, la tercera edad, personas gestantes o quienes padecen problemas del corazón o del sistema respiratorio. Del mismo modo, se solicita que las organizaciones suspendan eventos masivos, culturales o deportivos en ese mismo horario y se exhorta a los fumadores a abstenerse de encender cigarrillos en entornos cerrados.

Para contribuir a la reducción de la polución, se incentiva la realización de labores profesionales desde el hogar y el uso de servicios digitales para compras o procesos administrativos, evitando así traslados innecesarios.

Se aconseja evitar actividades al aire libre y usar medidas preventivas durante las horas críticas

En el ámbito doméstico, se aconseja inspeccionar las tuberías de gas para descartar fugas, disminuir el tiempo de baño a cinco minutos y cubrir las ollas al cocinar. También se pide posponer el uso de sustancias que contengan solventes, como pinturas o aerosoles, y realizar el abastecimiento de combustible exclusivamente antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas, respetando el límite automático de llenado de los vehículos.

Finalmente, el programa contempla diversas excepciones para garantizar servicios esenciales. Los autos eléctricos, híbridos y aquellos con placas especiales de discapacidad o emergencia médica están libres de las restricciones. También pueden transitar los servicios de seguridad, bomberos, transporte escolar y de personal verificado, así como unidades que trasladen alimentos perecederos o materiales peligrosos con autorización, exceptuando combustibles. Las motocicletas no están sujetas a estas limitaciones de circulación durante la Fase I.