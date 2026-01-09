¡Baja el precio del dólar! Consulta si es momento de cambiar divisas este 9 de enero 2026

El precio del dólar estadounidense comienza la jornada de este 9 de enero 2026 registrando una baja. En Fuerza Informativa Azteca (FIA), te compartimos el tipo de cambio en México para este viernes.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.35 pesos la compra y se vende en $18.80 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del primer viernes del año.

Después de que los datos mostraran un crecimiento del empleo en Estados Unidos más lento de lo esperado y mientras los mercados financieros se preparaban para una probable decisión del Tribunal Supremo que podría anular las tarifas a la importación del presidente Donald Trump.

Precio del dólar canadiense en México para enero 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.85 pesos la compra y se vende a $13.69 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 9 de enero 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 9 de enero 2026 en90 mil 499 dólareslo que representa un alza de 0.57% intradía.Al tipo de cambio de México alcanza el millón 626 mil 145 pesos.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 614 mil 325 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 9 de enero 2026

El precio del petróleo subió este viernes por las preocupaciones sobre una posible interrupción de la producción de Irán y la incertidumbre sobre el suministro de Venezuela.