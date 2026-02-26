Una mujer dio a luz en los baños de un hospital del IMSS en Guanajuato

Una mujer dio a luz en el baño del Hospital General de Subzona número 54 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Silao, Guanajuato, supuestamente tras no recibir atención inmediata en el área de urgencias.

De acuerdo con los primeros reportes, la paciente acudió en labor de parto y, mientras esperaba ser valorada por personal médico, se dirigió a los sanitarios del hospital, donde ocurrió el nacimiento del bebé.

El caso generó atención luego de que se difundiera el momento en redes sociales, donde se observa que el parto ocurrió fuera de un área médica, lo que abrió cuestionamientos sobre los tiempos de atención en el hospital y una supuesta omisión por parte del personal médico.

Así ocurrió el parto en el baño del hospital en Silao

La mujer ingresó al área de urgencias del hospital del IMSS en Silao, Guanajuato con contracciones propias del trabajo de parto.

Tras su registro inicial, permaneció en espera para ser valorada; sin embargo, minutos después decidió dirigirse al sanitario, donde comenzó el alumbramiento.

De acuerdo con su propio testimonio, el nacimiento ocurrió de forma rápida. Posteriormente, personal médico ingresó al lugar para asistirla y trasladar al recién nacido para su atención.

Una mujer dio a luz en el baño del Hospital General de Subzona número 54 del @Tu_IMSS en Silao, #Guanajuato, presuntamente por la falta de atención rápida y oportuna.



La mujer habría ingresado a la zona de urgencias en labor de parto y al esperar a ser valorada por el personal… pic.twitter.com/7P6yO71kfM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 26, 2026

IMSS responde tras difusión del caso en redes

Luego de la difusión del caso, el IMSS emitió un posicionamiento acompañado de un video en el que aparece la paciente y personal médico del hospital.

La mujer aseguró que recibió buen trato y que no atribuye responsabilidad directa al personal.

“Sí me trataron bien, de hecho no tuvo la culpa nadie”, expresó.

Por su parte, Manuel López Varela, subdirector médico del Hospital General de Subzona número 54 de Silao, explicó que la paciente ingresó por trabajo de parto, fue registrada en el área de urgencias y valorada inicialmente conforme a los protocolos.

Asimismo, se informó que el recién nacido fue atendido tras el parto y se reporta estable. La madre también se encuentra bien, luego de recibir atención médica posterior al nacimiento.