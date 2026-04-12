Línea seca y frente frío provocarán fuertes lluvias y ola de calor; así el clima en México

El clima en México estará marcado por condiciones extremas en distintas regiones del país. La presencia de una línea seca sobre el noreste, en combinación con inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, granizadas y rachas intensas de viento, con posible formación de torbellinos.

A esto se suma el ingreso de un nuevo frente frío en el noroeste, que generará más vientos y tolvaneras, mientras que en el resto del territorio continuarán las lluvias y persistirá la onda de calor en varias entidades.

¿Dónde lloverá mañana?

Una línea seca permanecerá sobre el noreste del territorio nacional, en combinación con una vaguada en niveles altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, que ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Nuevo León (centro, este y sur) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

: Nuevo León (centro, este y sur) y Tamaulipas (oeste y noroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Coahuila (este), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y centro), Estado de México (este y noreste), Tlaxcala (norte) y Puebla (norte).

: Coahuila (este), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y centro), Estado de México (este y noreste), Tlaxcala (norte) y Puebla (norte). Intervalos de chubascos : Baja California, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Michoacán, Tabasco y Campeche.

#Lluvias fuertes a muy fuertes se pronostican para los estados del norte, centro y oriente de #México, durante esta noche. Más información en el #Pronóstico general vespertino ⬇️https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/nWlPlsTHl7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 12, 2026

Onda de calor en México

Por otra parte, en más de diez estados prevalecerá la onda de calor con temperaturas que van desde los 40 a 45 °C.

