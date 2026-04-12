Línea seca y frente frío provocarán fuertes lluvias y ola de calor; así el clima en México
¡Clima loco! Línea seca y frente frío provocarán lluvias fuertes, granizadas y vientos intensos en el norte, mientras persiste la onda de calor en México.
El clima en México estará marcado por condiciones extremas en distintas regiones del país. La presencia de una línea seca sobre el noreste, en combinación con inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, granizadas y rachas intensas de viento, con posible formación de torbellinos.
A esto se suma el ingreso de un nuevo frente frío en el noroeste, que generará más vientos y tolvaneras, mientras que en el resto del territorio continuarán las lluvias y persistirá la onda de calor en varias entidades.
¿Dónde lloverá mañana?
Una línea seca permanecerá sobre el noreste del territorio nacional, en combinación con una vaguada en niveles altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, que ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Nuevo León (centro, este y sur) y Tamaulipas (oeste y noroeste).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila (este), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y centro), Estado de México (este y noreste), Tlaxcala (norte) y Puebla (norte).
- Intervalos de chubascos: Baja California, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas: Michoacán, Tabasco y Campeche.
#Lluvias fuertes a muy fuertes se pronostican para los estados del norte, centro y oriente de #México, durante esta noche. Más información en el #Pronóstico general vespertino ⬇️https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/nWlPlsTHl7— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 12, 2026
Onda de calor en México
Por otra parte, en más de diez estados prevalecerá la onda de calor con temperaturas que van desde los 40 a 45 °C.
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora y el Estado de México.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Zacatecas, Tlaxcala y Puebla.
También se detectan #Lluvias y #Chubascos con precipitaciones fuertes, en zonas de #Querétaro, #Hidalgo y #Tlaxcala, durante esta tarde. Las lluvias podrían acompañarse de #DescargasEléctricas, #Rachas fuertes de #Viento y caída de #Granizo ⬇️ pic.twitter.com/X0t2FoZd8L— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 11, 2026