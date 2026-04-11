Tormenta eléctrica: los aparatos que debes desconectar y lo que NUNCA debes hacer en casa

Con la presencia de fuertes lluvias en el país, una tormenta eléctrica podría registrarse en cualquier momento si las condiciones del clima lo establecen, pero ello no solo representa un peligro afuera de la casa, pues dentro del hogar también se pueden generar accidentes graves y daños a tus aparatos.

En caso de la caída de un rayo, este puede viajar a través de los cables y afectar directamente los aparatos electrónicos que tengas conectados. Es mejor tomar tus precauciones antes y durante una tormenta eléctrica como desconectarlos y evitar ciertas actividades para no exponerte a un riesgo.

¿Qué es una tormenta eléctrica cuando llueve?

Una tormenta eléctrica es un descarga de electricidad atmosférica que se manifiesta por un resplandor breve conocido como rayo y por un ruido seco o estruendo, es decir, un trueno, de acuerdo con información publicada por el gobierno de Nuevo León.

Aparatos que debes desconectar durante una tormenta eléctrica

En caso de una tormenta eléctrica es fundamental desconectar ciertos dispositivos electrónicos que puedan ser los más sensibles a sufir algún daño debido a una descarga o variación por voltaje como:



Televisores

Computadoras y laptops

Consolas de videojuegos

Electrodomésticos como microonda y lavadoras

Refrigerador

Celulares

Actividades que NO debes hacer en casa en una tormeta eléctrica

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional puede advertirte de la llegada de alguna tormenta eléctrica en tu estado, pero durante una evita hacer las siguientes actividades:

Correr durante la tormenta, ya que resulta peligroso debido a que la ropa mojada provoca una turbulencia en el aire y una zona de convección que puede atraer un rayo.



No acercarse a las ventanas abiertas para observar la tormenta



No utilizar y alejarse de la chimenea debido a que estas permiten el ascenso de aire caliente cargado de iones, lo que aumenta la conductividad del aire, abriendo un camino para las descargas eléctricas que actúan como pararrayos.



que actúan como pararrayos. Evitar el contacto con el agua, incluyendo bañarse durante la tormenta eléctrica

Algunos consejos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades son:



No recostarse sobre un piso de concreto durante una tormenta eléctrica y evita apoyarte contra las paredes de concreto. La electricidad de los rayos puede conducirse por los cables y las barras de metal que hay en las paredes y los pisos de concreto



Evite los equipos electrónicos



No uses teléfonos con cable



No acercarse a ventanas, las puertas, los porches y el concreto



Recomendaciones antes y durante una tormenta eléctrica

Entre las recomendaciones que debes tener en cuenta antes de la tormenta eléctrica, se encuentra:

Tips antes de una tormenta eléctrica

Asegurar objetos del exterior de tu casa que puedan desprenderse por fuertes vientos que pueden acompañar a la tormenta eléctrica



Cierra ventanas y cortinas



Refuerza puertas exteriores



Quita ramas o árboles muertos pues un rayo podría romper la rama de un árbol y golpear a alguien e incluso, generar una explosión o un incendio



Instala pararayos en torres y antenas

Tips durante una tormenta eléctrica