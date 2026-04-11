Tormenta eléctrica: los aparatos que debes desconectar y lo que NUNCA debes hacer en casa
Ante una tormenta eléctrica, muchos riesgos podrían ásar dentro y fuera de casa. Conoce aquí qué aparatos debes desconectar y qué no hacer evitando el peligro.
Con la presencia de fuertes lluvias en el país, una tormenta eléctrica podría registrarse en cualquier momento si las condiciones del clima lo establecen, pero ello no solo representa un peligro afuera de la casa, pues dentro del hogar también se pueden generar accidentes graves y daños a tus aparatos.
En caso de la caída de un rayo, este puede viajar a través de los cables y afectar directamente los aparatos electrónicos que tengas conectados. Es mejor tomar tus precauciones antes y durante una tormenta eléctrica como desconectarlos y evitar ciertas actividades para no exponerte a un riesgo.
¿Qué es una tormenta eléctrica cuando llueve?
Una tormenta eléctrica es un descarga de electricidad atmosférica que se manifiesta por un resplandor breve conocido como rayo y por un ruido seco o estruendo, es decir, un trueno, de acuerdo con información publicada por el gobierno de Nuevo León.
Aparatos que debes desconectar durante una tormenta eléctrica
En caso de una tormenta eléctrica es fundamental desconectar ciertos dispositivos electrónicos que puedan ser los más sensibles a sufir algún daño debido a una descarga o variación por voltaje como:
- Televisores
- Computadoras y laptops
- Consolas de videojuegos
- Electrodomésticos como microonda y lavadoras
- Refrigerador
- Celulares
Actividades que NO debes hacer en casa en una tormeta eléctrica
El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional puede advertirte de la llegada de alguna tormenta eléctrica en tu estado, pero durante una evita hacer las siguientes actividades:
- Correr durante la tormenta, ya que resulta peligroso debido a que la ropa mojada provoca una turbulencia en el aire y una zona de convección que puede atraer un rayo.
- No acercarse a las ventanas abiertas para observar la tormenta
- No utilizar y alejarse de la chimenea debido a que estas permiten el ascenso de aire caliente cargado de iones, lo que aumenta la conductividad del aire, abriendo un camino para las descargas eléctricas que actúan como pararrayos.
- Evitar el contacto con el agua, incluyendo bañarse durante la tormenta eléctrica
Algunos consejos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades son:
- No recostarse sobre un piso de concreto durante una tormenta eléctrica y evita apoyarte contra las paredes de concreto. La electricidad de los rayos puede conducirse por los cables y las barras de metal que hay en las paredes y los pisos de concreto
- Evite los equipos electrónicos
- No uses teléfonos con cable
- No acercarse a ventanas, las puertas, los porches y el concreto
Recomendaciones antes y durante una tormenta eléctrica
Entre las recomendaciones que debes tener en cuenta antes de la tormenta eléctrica, se encuentra:
Tips antes de una tormenta eléctrica
- Asegurar objetos del exterior de tu casa que puedan desprenderse por fuertes vientos que pueden acompañar a la tormenta eléctrica
- Cierra ventanas y cortinas
- Refuerza puertas exteriores
- Quita ramas o árboles muertos pues un rayo podría romper la rama de un árbol y golpear a alguien e incluso, generar una explosión o un incendio
- Instala pararayos en torres y antenas
Tips durante una tormenta eléctrica
- Alejarse de lugares altos y refugiarse en zonas bajas, pero no propensas a inundarse
- Apartarse de espacios abiertos como praderas, cultivos, campos de golf, terrazas, azoteas y estacionamientos
- Jamás resguardarse debajo de un árbol o una roca
- No refugiarse en edificios pequeños o aislados como graneros, chozas, cobertizos, tiendas de campañas, entre otros.
- Retirarse de objetos y elementos metálicos como vallas, alambradas, tuberías, líneas telefónicas e instalaciones eléctricas, rieles de ferrocarril, bicicletas, motocicletas y maquinaria pesada, puesto que la proximidad con éstos provoca una onda de choque generada por el rayo que, a su vez, calienta el aire y puede producir lesiones en los pulmones
- Evita cualquier contacto con los cuerpos de agua, ríos, lagos, mar, albercas, así como zonas mojadas