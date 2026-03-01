¡Febrero loco y marzo otro poco! Entre onda de calor y lluvias eléctricas: así se divide el clima en México

Pronostico del clima: La circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y occidente del país, donde prevalecerá la onda de calor. En contraste, canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, así como la inestabilidad atmosférica, generarán lluvias en entidades del occidente y sureste.

Estados afectados por onda de calor en marzo

Hace calor debido a la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que se mantiene sobre el noroeste, norte y occidente del país.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

1 de marzo con lluvias en estos estados

Canales de baja presión sobre el noroeste, occidente, centro y sureste del territorio nacional, sumado al persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, e inestabilidad atmosférica generarán chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo:



Intervalos de chubascos : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Yucatán.

Clima en CDMX y Edomex

Este 1 de marzo se espera un cielo despejado durante la mañana en el Valle de México, acompañado de ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, el ambiente será cálido, con cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas con descargas eléctricas en el Estado de México, mientras que en la Ciudad de México no se esperan precipitaciones.

En la Ciudad de México se estima una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 26 a 28 grados. Para Toluca, Estado de México, se prevé una mínima de 3 a 5 grados y una máxima de 24 a 26 grados Celsius.