Exestrella de la UFC vende fotos de sus pies en OnlyFans

Felice Herrig, la exestrella del UFC, Felice "Lil Bulldog" Herrig, emprende y ahora vende fotos de sus pies en OnlyFans.

La kickboxer, luchadora y estrella de arte marcial mixta ha cautivado a las audiencias de OnlyFans enseñando fotos de sus pies.

Los ingresos recibidos a través de OnlyFans le han permitido alejarse un poco de las peleas.

OnlyFans ha hecho una gran diferencia, especialmente porque después de mi primera cirugía de rodilla no tenía ingresos.

Además, la deportista estadounidense de 37 años también trabaja en promocionales de boxeo, y reveló que prácticamente está "atada a un contrato", en el cual no recibe una buena suma de dinero.

Siempre recibio halagos sobre sus pies, por lo que decidió crear un emprendimiento en OnlyFans vendiendo algunas fotos. Así, la estrella hizo de sus pies un ingreso extra.

Y no sólo vende las fotos de sus pies, también sus medias usadas por sólo 150 dólares, el equivalente a 3 mil pesos mexicanos.