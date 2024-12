El 22 de noviembre de 2024, autoridades federales y del Estado de México (Edomex) ejecutaron un golpe contra la delincuencia. Agentes y elementos de diversas corporaciones se desplegaron en distintos municipios de la entidad con un objetivo: capturar servidores públicos señalados de tener nexos con el narcotráfico. El despliegue fue llamado Operación Enjambre.

Ese mes, una serie de servidores públicos fueron detenidos casi de manera maratónica; todos ellos ocupaban cargos importantes en el gobierno, pero además compartían algo más en común; supuestamente mantenían relaciones con personas del crimen organizado. Los servidores públicos detenidos presuntamente ligados con grupos criminales, como:



La Familia Michoacana

Cártel Jalisco Nueva Generación

La Unión Tepito

Nuevo imperio

Anti Unión Tepito

Operación Enjambre en Edomex 2024: capturas maratónicas

La primera captura fue informada a las 10:50 horas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Se trataba de Eraclio “N”, quien se desempeña como Director de Seguridad del municipio de Tejupilco.

La misma institución fue informando de manera casi consecutiva el resto de los servidores públicos que fueron siendo detenidos, entre ellos, personas que ocupaban altos cargos en áreas de seguridad. Se trató de:



Rodolfo “N”, director Operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana del municipio de Ixtapaluca Roberto “N”, Jefe de Región de la Dirección de Seguridad del municipio de Ixtapaluca Omar “N”, subdirector de Seguridad Ciudadana del municipio de Naucalpan María Elena “N”, presidenta municipal de Amanalco Armando “N”, director de Seguridad Pública de Amanalco Ellery Guadalupe “N”, director del DIF municipal de Tonatico y esposo de la presidenta de ese municipio

Sin embargo, uno más que estaba en la lista era Isidro Cortes Jiménez , quien se desempeñaba como director de Seguridad Ciudadana del municipio de Texcaltitlán, pero al momento de ser detenido sacó su arma de cargo y se disparó. El momento fue captado cuando los agentes llegaron para llevárselo.

¿Cómo se ejecutó la Operación Enjambre en el Edomex?

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que este operativo estuvo encabezado por la Fiscalía del Estado de México y el gabinete de seguridad del gobierno de México para capturar a servidores públicos que “facilitaban las actividades de diversos grupos delictivos que operan en el Estado de México”

En el operativo participaron elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) , Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y FGJEM.

¿De qué fueron acusados los funcionarios detenidos tras la Operación Enjambre?

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer que al desarrollar las indagatorias del caso se obtuvieron diferentes datos de prueba, que fueron entregados por la autoridad ministerial a un Juez quien libró las órdenes de aprehensión por delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio contra diversos funcionarios de los municipios de:



Amanalco

Santo Tomás

Tonatico

Chicoloapan

Ixtapaluca

Tejupilco

Naucalpan

Coacalco

Jilotzingo

Texcaltitlán

‘Limpian’ el Edomex con captura de funcionarios ligados con cárteles

Más funcionarios detenidos en Edomex tras Operación Enjambre

El 27 de noviembre se informó de la captura de Rafael “N”, jefe de la célula de Combate a la Extorsión en el municipio de Ecatepec, quien fue detenido junto con Vianey Analleli “N”, ambos elementos en activo de dicha corporación. Fueron detenidos al ser investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre llamado Iván Bernardo.

El 5 de octubre pasado, ambos policías y otros individuos llegaron a un inmueble ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio, ya que supuestamente una mujer habría indicado que en dicho domicilio su pareja Iván Bernardo la tenía privada de la libertad.

Rafael “N”, jefe de la célula de Combate a la Extorsión en Ecatepec, y su escolta Vianey Analleli “N”, fueron detenidos este miércoles como parte de la Operación Enjambre. | FGJEM

Los elementos Rafael “N”, Vianey Analleli “N”, así como otras personas que los acompañaban, habrían golpeado al presunto responsable, a quien sometieron y subieron por la fuerza a un vehículo marca Nissan, tipo Pick Up, para supuestamente trasladarlo ante el Agente del Ministerio Público, donde sería puesto a disposición por el delito de secuestro .

El detenido murió por los golpes que recibió, mientras que los policías detenidos, para desviar las investigaciones, habrían contado que el fallecimiento habría sido consecuencia de un “linchamiento”, ya que un grupo de sujetos lo habría golpeado por “agredir sexualmente a una mujer”.

Alcalde electo se salva de Operación Enjambre

Pedro Luis “N”, presidente municipal electo de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, estuvo a punto de ser detenido por autoridades que implementaron la Operación Enjambre para cumplimentar una orden de aprehensión en su contra, pero el hombre logró escapar junto con su esposa el día de su toma de protesta.

Su esposa, María Rosario “N”, también presidenta saliente y con una orden de aprehensión vigente, se dio a la fuga. Según autoridades, ambos funcionarios son señalados de sus supuestos vínculos con La familia Michoacana .

Por estos hechos, tres policías fueron detenidos por su presunta participación en la fuga de Pedro Luis “N”, ya que cuenta con una orden de aprehensión vigente por su presunta participación en el delito de secuestro.

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal, confirmó la captura de los tres policías municipales.

“Tenemos tres detenidos, tres policías municipales, reitero. En breve ya la Fiscalía dará a conocer el comunicado oficial de todas las acciones que están haciendo. Ahorita debemos cuidar el debido proceso, pero si no hay permisividad, obviamente se está atendiendo de manera conjunta. No era buscar una confrontación con la población, había riesgo para la población, no quisimos llegar a más, pero hay una acción contundente”, comentó.

La Fiscalía General de Justicia el Estado de México informó que 15 personas fueron detenidas en el municipio de Santo Tomás de los Plátanos, por presuntamente haber ayudado a Pedro Luis “N”, a evitar la orden de aprehensión en su contra.

María del Rosario “N” y Pedro Luis “N” facilitaban datos personales de archivos del Ayuntamiento, como registros catastrales y padrones de programas sociales, para que integrantes de La Familia Michoacana intimidaran y extorsionaran a los habitantes, esto incluso permitió al cártel conocer cuántos de sus familiares se encuentran en el extranjero, para imponer una cuota periódica sobre el monto de las remesas que reciben.

