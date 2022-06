Cumplimentan orden de aprehensión contra exfuncionario detenido

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), fue cumplimentada una orden de aprehensión, contra un exfuncionario por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones, cometido durante la pasada administración local, persona que ya se encontraba en reclusión ya que había sido detenido a principios del mes de junio.

De acuerdo con la indagatoria, en noviembre de 2018, se expuso en una sesión extraordinaria la contratación de un servicio con recursos económicos públicos, por lo que Miguel Ángel “N” probablemente otorgó la autorización de una suma millonaria para contratar una empresa proveedora de dicho servicio.

Empresa que no estaba registrada en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública del entonces Distrito Federal, por lo que esta acción, señalan las autoridades, resultó ser ilegal.

Además, la Fiscalía capitalina sostiene que que Miguel Ángel “N” era presunto colaborador de quien fuera titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública hasta diciembre de 2018, Raymundo Collins.

Posiblemente otorgó una autorización para adjudicación directa

Las investigaciones sostienen que el 01 de octubre de 2018, Miguel Ángel “N”, quien se desempeñaba como encargado de la Jefatura de la Unidad Departamental de Compra de Bienes Especializados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), posiblemente otorgó una autorización para que se llevara a cabo la excepción de adjudicación directa con una empresa que no estaba registrada en el padrón de proveedores de la administración pública capitalina.

Al parecer, el ex funcionario incurrió en la ilegalidad, toda vez que, al no estar registrada dicha empresa, no se podía llevar a cabo ninguna contratación con ésta.

El hecho fue publicado con el edicto del 23 de agosto de 2021, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.