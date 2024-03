Exigen a gobernadora de Baja California, no gobernar desde las redes sociales

Los habitantes de Baja California piden a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que se ponga a trabajar y que deje de gobernar desde las redes sociales.

“Es una gobernadora que nos gobierna a través de la frivolidad, de lo Tik Toks, pero no da la cara a los problemas reales de nuestra entidad, la gente ya tiene muy en claro este tema.”, cuenta Carlos Atilano Peña, coordinador del Congreso del estado.

Organizaciones civiles ven muchos Tik Toks y pocos resultados

Es que las organizaciones civiles ven muchos Tik Toks por parte de gobernadora y poco de su trabajo en materia de administración pública y rendición de cuentas.

“Esta persona que tenemos como gobernadora ni ata ni desata, es la verdad de las cosas...ella cree que con el corazón por delante que aquí y allá, no se hace nada así, no se hace nada. Yo en los tres años que ella tiene no le he visto nada positivo, nada bueno”, señala Héctor Aros, exsecretario de Agricultura.

Por ejemplo no se sabe que el gobierno estatal y los ayuntamientos hicieron con los más de 783 millones de pesos recaudados por la regularización de los autos chocolate.

“La recaudación no ha servido para que los tijuanenses y los bajacalifornianos tengamos mejores infraestructuras, bienes y servicios. Entonces si hay un cuestionamiento muy importante que hacer en la utilización de los recursos”, apunta Carlos Atilano Peña, coordinador COCI.

Marina del Pilar dejará a Baja California endeudado con más de 30 mil millones de pesos

El panorama para el fin de la gestión de Marina del Pilar no es nada alentador, los especialistas aseguran que dejará endeudado al estado con una cuenta de más de 30 mil millones de pesos.

Un endeudamiento enorme que no ha repercutido ni en infraestructura ni en mejoras viales.

Marina del Pilar registró gastos de oficina de más de 646 millones

A ojos de los ciudadanos, la gober influencer de Baja California no está siendo muy congruente con eso de la austeridad republicana.

Un gobierno incongruente que pide que haya pobreza franciscana, que todos nos apretemos, los trabajadores el cinturón, pero ellos en la opulencia. Tenemos una gobernadora que le gusta viajar por todo el mundo, ya fue a Francia , ya fue Alemania, ya fue a Nueva York, disque a promover la entidad, gusta de ir a los conciertos a los encuentros deportivos.

En tres años los gastos de la oficina de la gubernatura ya superan los más de 646 millones de pesos, incluye claro los viajes y gustos de Marina del Pilar.